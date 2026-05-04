Франція не братиме участі в операції США в Ормузькій протоці – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон виключив участь Парижа в американській операції "Проєкт Свобода", націленій на допомогу судам, заблокованим в Ормузькій протоці.

"Ми не братимемо участі в чомусь незрозумілому", – наводять у понеділок європейські ЗМІ слова Макрона, який перебуває у Вірменії для участі у восьмому саміті Європейського політичної спільноти.

Французький лідер також закликає Іран і США до скоординованого відкриття Ормузької протоки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що з понеділка США надаватимуть допомогу суднам, заблокованим в Ормузькій протоці, які намагатимуться покинути її. Він зазначив, що йдеться про судна країн, які не мають стосунку до конфлікту Вашингтона і Тегерана. Трамп наголосив, що ці судна потім не повернуться в Ормузьку протоку доти, доки не буде розв’язано іранську кризу.

За словами президента США, йдеться про акцію гуманітарного характеру, оскільки моряки на борту заблокованих суден часто страждають від голоду та інших проблем.