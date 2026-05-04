Інтерфакс-Україна
Події
10:33 04.05.2026

Франція не братиме участі в операції США в Ормузькій протоці – Макрон

Франція не братиме участі в операції США в Ормузькій протоці – Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон виключив участь Парижа в американській операції "Проєкт Свобода", націленій на допомогу судам, заблокованим в Ормузькій протоці.

"Ми не братимемо участі в чомусь незрозумілому", – наводять у понеділок європейські ЗМІ слова Макрона, який перебуває у Вірменії для участі у восьмому саміті Європейського політичної спільноти.

Французький лідер також закликає Іран і США до скоординованого відкриття Ормузької протоки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що з понеділка США надаватимуть допомогу суднам, заблокованим в Ормузькій протоці, які намагатимуться покинути її. Він зазначив, що йдеться про судна країн, які не мають стосунку до конфлікту Вашингтона і Тегерана. Трамп наголосив, що ці судна потім не повернуться в Ормузьку протоку доти, доки не буде розв’язано іранську кризу.

За словами президента США, йдеться про акцію гуманітарного характеру, оскільки моряки на борту заблокованих суден часто страждають від голоду та інших проблем.

09:19 02.05.2026
КВІР заявив, що встановить нові правила для судноплавства в Ормузькій протоці

20:49 27.04.2026
Макрон намагається переконати США та Іран відкрити Ормузьку протоку

19:27 27.04.2026
12:25 23.04.2026
