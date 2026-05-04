Директорка УЦОЯО: Є ціла когорта осіб, які не є реальними вступниками, а приходять на НМТ, щоб сфотографувати завдання

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що існує ціла когорта осіб, які не є реальними вступниками, а приходять на здачу національного мультипредметного тесту (НМТ) лише для того, щоб сфотографувати завдання.

"У межах всіх сесій використовуються різні тестові добірки, тому ніякої потреби для вступників ретельно стежити за тим, які завдання хтось виклав в інтернеті, немає. Ми бачимо окремі завдання в мережі, які зі згадок учасників відтворили. Через такі завдання педагоги обурюються, мовляв, що це за дивне формулювання і як взагалі це розв’язувати. Але з’ясовується, що цього, звичайно, не було в тесті, бо це просто спогади учасника оцінювання і, можливо, він не зауважив якихось нюансів", – сказала Вакуленко в інтерв’ю виданню "Українська правда. Життя", коментуючи можливі "зливи" тестових завдань в Інтернет.

Вона наголосила, що Центр оцінювання доволі жорстко ставиться до тих, хто в тимчасовому екзаменаційному центрі використовує телефон або якісь інші засоби, і у разі виявлення, для них на цьому етапі вступна кампанія завершується.

"Водночас ми розуміємо, що НМТ – це безоплатна процедура, яку гарантує держава, тож, на жаль, не всі учасники НМТ є реально вступниками. Є ціла когорта осіб, які зацікавлені прийти саме для того, щоб сфотографувати завдання. І тут, звичайно, це складніше зупиняти", – розповіла директорка Центру.

Як повідомлялося, раніше директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко закликала учасників НМТ не користуватися завідома шахрайськими добірками тестів, які поширюються в інтернеті.

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня.