Інтерфакс-Україна
Події
10:19 04.05.2026

Петиція про завершення будівництва станції київського метро "Львівська брама" не набрала необхідних голосів

2 хв читати

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом відновити та завершити будівництво станції столичного метро "Львівська брама" Сирецько-Печерської лінії не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 3 березня і станом на 3 травня петиція набрала лише 1,6 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Станція розташована в історичному центрі столиці поблизу Львівської площі. Основні конструкції було зведено ще у 1990-х роках, однак об’єкт досі не введено в експлуатацію. Протягом десятиліть станція залишається законсервованою, попри значну потребу району в повноцінному транспортному вузлі", – йшлося у петиції.

Автор петиції вважає, що добудова станції "Львівська брама" є стратегічно важливою для розвитку Києва та підвищення якості життя його мешканців.

Як повідомлялося, спорудження станції "Львівська брама" заплановано на діючому перегоні між станціями "Золоті ворота" та "Лук’янівська" Сирецько-Печерської лінії столичного метрополітену, введеному в дію в 1997 році. Через відсутність проєкту наземних споруд станції в районі Львівської площі вона досі існує у вигляді підземної заготовки, яку потяги метро проходять без зупинки.

У грудні 2012 року тодішній голова КМДА Олександр Попов заявляв, що станцію "Львівська брама" планувалося почати будувати в 2013 році.

В листопаді 2013 року тодішній гендиректор ПАТ "Київметробуд" Володимир Петренко прогнозував, що станцію "Львівська брама" планують ввести в дію у 2015 році.

У вересні 2021 року КМДА запропонувала понад 20 інфраструктурних проектів для реалізації в рамках програми "Велике будівництво" у 2022 році, серед яких будівництво станції метрополітену "Львівська брама".

У 2023 році проєктом Міської цільової програми розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 рр. передбачалося будівництво у 2025 році виходу зі ст. м. "Львівська брама".

Теги: #львівська_брама #метро #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:11 04.05.2026
Петиція про перейменування станції міської електрички "Київ-Волинський" на "Відрадний" не набрала необхідних голосів

Петиція про перейменування станції міської електрички "Київ-Волинський" на "Відрадний" не набрала необхідних голосів

11:28 03.05.2026
Петиція до Кабміну про юрвідповідальності за подружню зраду набрала лише 40 голосів

Петиція до Кабміну про юрвідповідальності за подружню зраду набрала лише 40 голосів

13:11 01.05.2026
Петиція про заборону перебування домашніх тварин у продуктових магазинах не набрала необхідних голосів

Петиція про заборону перебування домашніх тварин у продуктових магазинах не набрала необхідних голосів

12:36 01.05.2026
Петиція із закликом вшанувати пам'ять загиблого під час стрілянини в Голосіївському районі Києва двірника набрала необхідні голоси

Петиція із закликом вшанувати пам'ять загиблого під час стрілянини в Голосіївському районі Києва двірника набрала необхідні голоси

10:31 01.05.2026
Петиція до Кабміну про встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ набрала 25 тис. голосів

10:25 01.05.2026
Зеленський просить Кабмін опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Гізі

Зеленський просить Кабмін опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Гізі

09:44 30.04.2026
Петиція до Кабміну про підвищення зарплат бібліотекарів не набрала необхідних голосів

Петиція до Кабміну про підвищення зарплат бібліотекарів не набрала необхідних голосів

13:32 27.04.2026
Петиція із закликом прибрати рекламу із освітнього додатку "Єдина Школа" набрала необхідні голоси

Петиція із закликом прибрати рекламу із освітнього додатку "Єдина Школа" набрала необхідні голоси

12:59 26.04.2026
Петиція із закликом зобов'язати орендарів встановлювати смітники у Києві не зібрала потрібних голосів

Петиція із закликом зобов'язати орендарів встановлювати смітники у Києві не зібрала потрібних голосів

10:40 16.04.2026
ГК "Автострада" придбала дистанційно керований щитовий комплекс за EUR1 млн для будівництва метро на Виноградар

ГК "Автострада" придбала дистанційно керований щитовий комплекс за EUR1 млн для будівництва метро на Виноградар

ВАЖЛИВЕ

Удар РФ по Мерефі забрав життя трьох людей, 8 постраждалих – обладміністрація

Сили оборони знищили 135 ворожих БПЛА, було влучання 14 дронів

Зеленський сформулював три завдання напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані

Захисники України впродовж 3 травня знищили або подавили 180 з 241 засобу повітряного нападу росіян

Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

ОСТАННЄ

Рішення США про виведення військових із Німеччини стало несподіванкою для ЄС – Каллас

Викрито незаконне відчуження майна профспілок у Вінниці більше як на 63 млн грн

В Києві перехожі атакували поліцейських під час затримання порушників

Удар РФ по Мерефі забрав життя трьох людей, 8 постраждалих – обладміністрація

В УЦОЯО рекомендують учасникам НМТ повідомляти про списування інших

Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі, є загиблий

Франція не братиме участі в операції США в Ормузькій протоці – Макрон

Директорка УЦОЯО: Є ціла когорта осіб, які не є реальними вступниками, а приходять на НМТ, щоб сфотографувати завдання

У 66% киян українська мова стала кращою за останні 4 роки – опитування в "Київ Цифровий"

Сили оборони знищили 135 ворожих БПЛА, було влучання 14 дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА