Петиція про завершення будівництва станції київського метро "Львівська брама" не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом відновити та завершити будівництво станції столичного метро "Львівська брама" Сирецько-Печерської лінії не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 3 березня і станом на 3 травня петиція набрала лише 1,6 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Станція розташована в історичному центрі столиці поблизу Львівської площі. Основні конструкції було зведено ще у 1990-х роках, однак об’єкт досі не введено в експлуатацію. Протягом десятиліть станція залишається законсервованою, попри значну потребу району в повноцінному транспортному вузлі", – йшлося у петиції.

Автор петиції вважає, що добудова станції "Львівська брама" є стратегічно важливою для розвитку Києва та підвищення якості життя його мешканців.

Як повідомлялося, спорудження станції "Львівська брама" заплановано на діючому перегоні між станціями "Золоті ворота" та "Лук’янівська" Сирецько-Печерської лінії столичного метрополітену, введеному в дію в 1997 році. Через відсутність проєкту наземних споруд станції в районі Львівської площі вона досі існує у вигляді підземної заготовки, яку потяги метро проходять без зупинки.

У грудні 2012 року тодішній голова КМДА Олександр Попов заявляв, що станцію "Львівська брама" планувалося почати будувати в 2013 році.

В листопаді 2013 року тодішній гендиректор ПАТ "Київметробуд" Володимир Петренко прогнозував, що станцію "Львівська брама" планують ввести в дію у 2015 році.

У вересні 2021 року КМДА запропонувала понад 20 інфраструктурних проектів для реалізації в рамках програми "Велике будівництво" у 2022 році, серед яких будівництво станції метрополітену "Львівська брама".

У 2023 році проєктом Міської цільової програми розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 рр. передбачалося будівництво у 2025 році виходу зі ст. м. "Львівська брама".