У 66% киян українська мова стала кращою за останні 4 роки – опитування в "Київ Цифровий"

Дві третини (66%) опитаних у застосунку "Київ Цифровий" жителів української столиці заявляють, що за останні чотири роки їх рівень українська мова покращилася.

Результати проведеного у застосунку опитування про мову свідчать, що 32% киян всюди спілкуються українською мовою, 14% – в державних установах, 13% – у магазинах і кав’ярнях, 11% – на роботі, 9% – на культурних заходах, 6% – на навчанні, 4% – вдома, ще 4% заявили, що переважно спілкуються російською, а 7% було важко зробити вибір, бо використовують обидві мови.

На запитання, якою мовою респонденти спілкуються в соціальних мережах, 75% відповіли: українською, 7% – російською і 17% – обома мовами.

Також у киян запитували, чи покращився їх рівень української мови за останні чотири роки. Так, 41% відповіли, що значно покращився, 25% – дещо покращився, 33% – без змін, 1% – погіршився.

На запитання, чи відвідували мовні курси чи розмовні клуби, 75% респондентів відповіли, що не відвідували і не планують, 16% – вперше чують про такі, 5% – ні, але планують, 4% – відвідували.

Серед іншого, у киян запитали, яку підтримку української мови від міста вони вважають найбільш потрібною. 37% заявили, що цифрові сервіси, що допомагають вдосконалювати письмо і мовлення, 30% – заходи, присвячені українській мові і літературі, 23% – безкоштовні мовні курси і розмовні клуби, 10% – інші варіанти.

В опитуваннях взяло участь 46 тис. тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".

Як повідомлялося, в лютому 2023 року за підсумками опитування кожен третій киянин (33,3%) заявив, що перейшов на українську мову спілкування під час війни.

У вересні 2025 року дві третини (67%) опитаних жителів української столиці заявляли, що за останні два роки їхня українська мова покращилася.