10:05 04.05.2026

У 66% киян українська мова стала кращою за останні 4 роки – опитування в "Київ Цифровий"

Дві третини (66%) опитаних у застосунку "Київ Цифровий" жителів української столиці заявляють, що за останні чотири роки їх рівень українська мова покращилася.

Результати проведеного у застосунку опитування про мову свідчать, що 32% киян всюди спілкуються українською мовою, 14% – в державних установах, 13% – у магазинах і кав’ярнях, 11% – на роботі, 9% – на культурних заходах, 6% – на навчанні, 4% – вдома, ще 4% заявили, що переважно спілкуються російською, а 7% було важко зробити вибір, бо використовують обидві мови.

На запитання, якою мовою респонденти спілкуються в соціальних мережах, 75% відповіли: українською, 7% – російською і 17% – обома мовами.

Також у киян запитували, чи покращився їх рівень української мови за останні чотири роки. Так, 41% відповіли, що значно покращився, 25% – дещо покращився, 33% – без змін, 1% – погіршився.

На запитання, чи відвідували мовні курси чи розмовні клуби, 75% респондентів відповіли, що не відвідували і не планують, 16% – вперше чують про такі, 5% – ні, але планують, 4% – відвідували.

Серед іншого, у киян запитали, яку підтримку української мови від міста вони вважають найбільш потрібною. 37% заявили, що цифрові сервіси, що допомагають вдосконалювати письмо і мовлення, 30% – заходи, присвячені українській мові і літературі, 23% – безкоштовні мовні курси і розмовні клуби, 10% – інші варіанти.

В опитуваннях взяло участь 46 тис. тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".

Як повідомлялося, в лютому 2023 року за підсумками опитування кожен третій киянин (33,3%) заявив, що перейшов на українську мову спілкування під час війни.

У вересні 2025 року дві третини (67%) опитаних жителів української столиці заявляли, що за останні два роки їхня українська мова покращилася.

10:12 04.05.2026
Баланс довіри до Зеленського дещо знизився, але лишається високим у всіх макрорегіонах, – соцопитування

10:02 01.05.2026
Травневі свята залишаються найменш популярними серед українців – опитування

09:52 30.04.2026
Майже третина українців чекає кінця війни протягом року, половина готова терпіти скільки потрібно – КМІС

20:12 29.04.2026
Половина виборців у США підтримає на виборах демократів, проголосувати за республіканців готові 40% - опитування

17:06 29.04.2026
Банки очікують обережного рішення НБУ щодо облікової ставки через інфляційні ризики – опитування

09:54 29.04.2026
Більшість українців у війні США та Ірану не підтримують жодну із сторін – КМІС

13:14 25.04.2026
У застосунку "Київ Цифровий" проходить щорічне опитування про мову

13:24 23.04.2026
Що змінилось у культурі за рік: Коаліція діячів культури запустила опитування щодо Стратегії-2030

13:58 20.04.2026
Більшість українців вважає, що РФ може напасти на НАТО, але Україна здатна підсилити Альянс, – дослідження КБФ

10:28 16.04.2026
Мовний омбудсмен: Процеси утвердження української мови активізують інформаційні вкиди РФ щодо мовного питання

