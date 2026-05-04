Сили оборони знищили 135 ворожих БПЛА, було влучання 14 дронів

У ніч на 4 травня росіяни атакували територію України 155-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локації", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі лишаються декілька ворожих БпЛА.