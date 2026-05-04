10:01 04.05.2026

Сили оборони знищили 135 ворожих БПЛА, було влучання 14 дронів

У ніч на 4 травня росіяни атакували територію України 155-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локації", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі лишаються декілька ворожих БпЛА.

08:36 04.05.2026
Двоє постраждалих внаслідок удару "Ланцету" по трасі в Харківській області

16:26 03.05.2026
Свириденко: вже 25 підприємств долучились проєкту створення в Україні приватного ППО

14:52 03.05.2026
ДПСУ: З Білорусі залітала повітряна куля, яка посилює сигнал для російських дронів

13:03 03.05.2026
Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою – радник міністра оборони

13:00 03.05.2026
Угруповання СБС у квітні уразило 38 засобів ППО РФ загальною вартістю близько $1,1 млрд

12:25 03.05.2026
"Мадяр" показав початок "травневого ППО-паду" росіян

20:18 02.05.2026
ППО ліквідувала 220 з 227 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання семи дронів на шести локаціях – Повітряні сили

14:21 02.05.2026
Російський дрон поцілив по АЗС у Харкові, є постраждалі

13:37 02.05.2026
У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

20:04 01.05.2026
Доручив міністру оборони та військовому командуванню проговорити деталі реформи з бойовими командирами – Зеленський

