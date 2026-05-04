Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту групу з 45 космічних апаратів

Ракета Falcon 9 у неділю вивела на орбіту групу з 45 малих супутників і кубсатів, створених у різних країнах світу, повідомила компанія-розробник носія SpaceX.

Запуск ракети було здійснено зі стартового майданчика SLC-4E бази американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії о 00:00 за Тихоокеанським часом США (о 10:00 за Києвом). Приблизно через 2 години 30 хвилин усі апарати були успішно виведені на задану орбіту.

Найбільшим корисним навантаженням був супутник спостереження Землі CAS500-2 масою 500 кг від південнокорейської компанії Korea Aerospace Industries. Він отримуватиме зображення з роздільною здатністю 50 см/піксель у панхроматичному режимі і 2 м/піксель у кольоровому для Корейського космічного агентства.

На орбіту також доставили три малі американські супутники Pelican-7, -8 і -9 для спостереження за поверхнею Землі надвисокої роздільної здатності від компанії Planet Labs загальною масою 320 кг. Супутники призначені для отримання зображень з роздільною здатністю 50 см у шести мультиспектральних діапазонах. Вони увійдуть до створюваного компанією комерційного угруповання, що складається з 32 космічних апаратів.

Як зазначає SpaceX, на сьогодні ракети Falcon 9 здійснили вже понад 30 попутних місій, відправивши на орбіту понад 1,6 тис. корисних вантажів у межах програми SmallSat Rideshare зі спільних запусків. Такі місії дають змогу компаніям і організаціям проводити експерименти, демонстрації технологій і наукові спостереження з суттєво меншими витратами, порівняно з індивідуальними запусками.

У рамках запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовували 33-й раз, після відділення здійснив керовану вертикальну посадку на майданчик на базі Ванденберг.