У Литві розпочалися навчання НАТО

Фото: https://www.facebook.com/LRKAM

Польові тактичні навчання, організовані піхотною бригадою Gelezinis Vilkas, стартували в понеділок на сході Литви, повідомила пресслужба литовського Міноборони.

У повідомленні зазначається, що, крім литовських солдатів, у навчаннях Gelezinis Vilkas 2026 братимуть участь військовослужбовці очолюваної Німеччиною Бойової групи батальйону передових сил НАТО, а також Польщі та Великої Британії. Загальна чисельність учасників перевищить 2500 військовослужбовців. "Під час навчань буде задіяно понад 300 одиниць військової техніки, а підтримку нададуть гелікоптери ВПС Литви", – додали у пресслужбі.

Навчання відбудуться у східній частині Литви, на полігоні Гайжюнай, а також в околицях міст Каунас, Кайшядоріс, Електренай і Йонава. У відомстві попередили, що до 13 травня в регіоні планується інтенсивне переміщення військової техніки.

"Навчання будуть спрямовані на поліпшення координації дій підрозділів між собою та співпраці з представниками місцевих органів влади, пожежно-рятувальною службою, литовською поліцією, Спілкою литовських стрільців, Службою громадської безпеки та партнерами з НАТО. Здатність діяти спільно, використовуючи спільні системи зв’язку й тактики, забезпечує швидке та скоординоване реагування в разі кризи. Тренування на реальній місцевості дають змогу краще зрозуміти оперативну обстановку й ефективно підготуватися до оборони країни", – зазначили в литовському Міноборони.

"Під час навчань солдати перевірять новітні розробки литовської оборонної промисловості, приділяючи особливу увагу безпілотним літальним апаратам і сучасним засобам боротьби з дронами", – додали у відомстві.