09:49 04.05.2026

У Литві розпочалися навчання НАТО

Польові тактичні навчання, організовані піхотною бригадою Gelezinis Vilkas, стартували в понеділок на сході Литви, повідомила пресслужба литовського Міноборони.

У повідомленні зазначається, що, крім литовських солдатів, у навчаннях Gelezinis Vilkas 2026 братимуть участь військовослужбовці очолюваної Німеччиною Бойової групи батальйону передових сил НАТО, а також Польщі та Великої Британії. Загальна чисельність учасників перевищить 2500 військовослужбовців. "Під час навчань буде задіяно понад 300 одиниць військової техніки, а підтримку нададуть гелікоптери ВПС Литви", – додали у пресслужбі.

Навчання відбудуться у східній частині Литви, на полігоні Гайжюнай, а також в околицях міст Каунас, Кайшядоріс, Електренай і Йонава. У відомстві попередили, що до 13 травня в регіоні планується інтенсивне переміщення військової техніки.

"Навчання будуть спрямовані на поліпшення координації дій підрозділів між собою та співпраці з представниками місцевих органів влади, пожежно-рятувальною службою, литовською поліцією, Спілкою литовських стрільців, Службою громадської безпеки та партнерами з НАТО. Здатність діяти спільно, використовуючи спільні системи зв’язку й тактики, забезпечує швидке та скоординоване реагування в разі кризи. Тренування на реальній місцевості дають змогу краще зрозуміти оперативну обстановку й ефективно підготуватися до оборони країни", – зазначили в литовському Міноборони.

"Під час навчань солдати перевірять новітні розробки литовської оборонної промисловості, приділяючи особливу увагу безпілотним літальним апаратам і сучасним засобам боротьби з дронами", – додали у відомстві.

Теги: #нато #литва #навчання

20:44 02.05.2026
Туск: Найбільшою загрозою для НАТО є не її зовнішні вороги, а розпад альянсу, що триває

13:40 02.05.2026
У НАТО намагаються прояснити ситуацію з виведенням частини військ США з ФРН

17:44 01.05.2026
Підрозділи ЗСУ провели у Польщі навчання з психічної стійкості

14:19 30.04.2026
Підрозділи ЗСУ проводять інтенсивні навчання на польських полігонах

13:24 30.04.2026
Україна вже випускає частину озброєнь для країн НАТО, це є досягненням української дипломатії – експерти

14:01 28.04.2026
Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться в рамках Військового комітету

06:10 28.04.2026
НАТО розглядає можливість відмови від щорічних самітів – ЗМІ

21:03 23.04.2026
Зеленський обговорив з президентом Литви співпрацю в ОПК, зокрема у форматі Drone Deal

18:49 23.04.2026
Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту

11:26 15.04.2026
В Україні запускають нову модель підготовки генеральних менеджерів готелів: 8-місячна програма від Ribas Hotel Academy

