Зеленський обговорив з прем'єром Чехії двосторонні відносини та євроінтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Єреван провів зустріч із прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час зустрічі детально обговорили двосторонні напрями відносин між Україною та Чехією. Президент зазначив, що є можливості для посилення співпраці", – йдеться у повідомленні.

Окрему увагу сторони приділили європейській інтеграції України та подальшим крокам на шляху до членства України в Європейському Союзі.

Президент подякував усьому чеському народові за вагому й теплу підтримку українців та України.