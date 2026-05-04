Міносвіти утворило комісію з надання дозволу на навчання у вишах громадянам РФ, Ірану, Білорусі та КНДР

Міністерство освіти і науки утворило тимчасову комісію з питань надання у 2026 році індивідуального дозволу на навчання для здобуття вищої освіти громадянами Росії, Ірану, Білорусі та КНДР, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні.

Згідно з наказом №666 від 21 квітня, комісія діятиме на період вступної кампанії 2026 року.

Зокрема, вона розглядатиме звернення від громадян РФ, РБ, Ірану та КНДР, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні, про надання індивідуального дозволу на подання документів до закладів освіти та наукових установ з метою проходження конкурсного відбору для здобуття вищої освіти.

Далі, за результатами розгляду звернень комісія подасть рекомендації керівництву Міносвіти про надання чи відмову в дозволі даним громадянам на подання документів до закладів освіти та наукових установ.