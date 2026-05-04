Петиція про перейменування станції міської електрички "Київ-Волинський" на "Відрадний" не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати станцію столичної міської електрички "Київ-Волинський" на "Відрадний" не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 3 березня і станом на 3 травня петиція набрала лише 320 голосів із 6 тис. необхідних.

"Теперішня назва є застарілою, має суто технічне залізничне походження за напрямком руху і не несе зрозумілої прив’язки до міської топоніміки. Перейменування зробить міську навігацію логічною та зручною для тисяч пасажирів", – йшлося у петиції.

Автор петиції вважає, що назва "Відрадний" дозволить краще інтегрувати міську електричку в єдину систему київського транспорту.

Як повідомлялося, в березні петиція на сайті Київради із закликом перейменувати станцію столичного метро "Почайна" на станцію "Бандерівська" не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.