Інтерфакс-Україна
Події
08:36 04.05.2026

Двоє постраждалих внаслідок удару "Ланцету" по трасі в Харківській області

У понеділок, близько 4:40, російський безпілотник, за попередніми даними, типу "Ланцет, вдарив поблизу цивільного автомобіля на автодорозі Київ – Харків – Довжанський, неподалік Кам’яної Яруги Чугуївського району Харківської області, постраждали двоє цивільних.

"Пошкоджено фургон, який використовувався для перевезення хлібобулочних виробів (на момент атаки був без вантажу)... Водій дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Експедитор отримав гостру реакцію на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

Теги: #харківська_область #атака #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:46 03.05.2026
Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Чорноморськ Одеської області

19:29 03.05.2026
Одна людина загинула і 25 постраждали через атаки на Дніпро й область – ОВА

14:52 03.05.2026
ДПСУ: З Білорусі залітала повітряна куля, яка посилює сигнал для російських дронів

13:03 03.05.2026
Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою – радник міністра оборони

06:51 03.05.2026
Внаслідок авіаудару росіян по Запорізькому району загинула людина, поранено дитину

22:03 02.05.2026
Росіяни двічі за вечір обстріляли Балаклійську громаду, постраждали троє мирних мешканців

14:21 02.05.2026
Російський дрон поцілив по АЗС у Харкові, є постраждалі

13:37 02.05.2026
У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

11:32 02.05.2026
Ворог вдруге атакував маршрутку в Херсоні, постраждав водій – ОВА

10:12 02.05.2026
Дев'ятнадцять постраждалих, серед яких підліток, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за добу

