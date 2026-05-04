Двоє постраждалих внаслідок удару "Ланцету" по трасі в Харківській області

У понеділок, близько 4:40, російський безпілотник, за попередніми даними, типу "Ланцет, вдарив поблизу цивільного автомобіля на автодорозі Київ – Харків – Довжанський, неподалік Кам’яної Яруги Чугуївського району Харківської області, постраждали двоє цивільних.

"Пошкоджено фургон, який використовувався для перевезення хлібобулочних виробів (на момент атаки був без вантажу)... Водій дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Експедитор отримав гостру реакцію на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).