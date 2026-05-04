Сили безпілотних систем уразили за добу 1601 ворожу ціль

Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1601 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 306 одиниць особового складу, з яких 130 – ліквідовано; 79 точок вильоту БпЛА; 27 артилерійських систем; 82 одиниці автомобільної техніки; 36 мотоциклів; 408 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку травня (01-03.05) підрозділами СБС уражено 4966 цілей противника, з них 995 – особовий склад", – повідомили СБС.