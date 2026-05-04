Інтерфакс-Україна
Події
08:26 04.05.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 148 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка. 

"Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 86 авіаційних ударів, скинув 312 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10394 дрони-камікадзе та здійснив 3384 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 37 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

