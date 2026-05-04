Інтерфакс-Україна
Події
08:22 04.05.2026

УЧХ допомагав постраждалим після атаки РФ на житловий квартал Дніпра

1 хв читати
УЧХ допомагав постраждалим після атаки РФ на житловий квартал Дніпра
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювала у Дніпрі після російської атаки на житловий квартал міста в неділю.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області разом із рятувальними службами допомагали постраждалим. Наші волонтери провели обхід пошкоджених будівель, надавши першу допомогу постраждалим та евакуювали двох поранених до медичних закладів", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери та рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого.

Крім цього, волонтери надавали першу психологічну допомогу постраждалим та їхнім близьким.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки на Дніпро у неділю одна людина загинула, 11 – постраждали. Пошкоджено гуртожиток, адміністративну будівлю університету, бізнес-центр, житлові будинки, господарську споруду та автомобілі.

 

Теги: #допомога #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 01.05.2026
УЧХ надавав допомогу постраждалим після російських атак БпЛА на півдні України

УЧХ надавав допомогу постраждалим після російських атак БпЛА на півдні України

14:08 30.04.2026
Україна з налагодженням співпраці з країнами Затоки перетворилася з прохача допомоги в її експортера – експерти

Україна з налагодженням співпраці з країнами Затоки перетворилася з прохача допомоги в її експортера – експерти

11:51 30.04.2026
УЧХ працював на декількох локаціях після російської атаки БпЛА на Одесу

УЧХ працював на декількох локаціях після російської атаки БпЛА на Одесу

15:57 29.04.2026
УЧХ зустрів евакуйованих з Донеччини

УЧХ зустрів евакуйованих з Донеччини

10:25 29.04.2026
УЧХ посилює співпрацю з колегами з Молдови

УЧХ посилює співпрацю з колегами з Молдови

17:55 28.04.2026
Волонтери УЧХ працювали на місці російського обстрілу у Запоріжжі

Волонтери УЧХ працювали на місці російського обстрілу у Запоріжжі

14:04 26.04.2026
Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

16:07 25.04.2026
Уряд надасть допомогу Дніпру після руйнівної російської атаки – Свириденко

Уряд надасть допомогу Дніпру після руйнівної російської атаки – Свириденко

16:11 24.04.2026
УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки БпЛА на Одесу

УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки БпЛА на Одесу

18:37 23.04.2026
Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

ВАЖЛИВЕ

Захисники України впродовж 3 травня знищили або подавили 180 з 241 засобу повітряного нападу росіян

Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

Одна людина загинула через атаку на Дніпро, 11 постраждали – ОВА

Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти

В ССО розповіли подробиці про ураження минулої ночі "Каракурта" та нафтового терміналу біля Санкт-Петербургу

ОСТАННЄ

США розпочинають оголошену Трампом операцію зі звільнення танкерів, заблокованих в Ормузькій протоці

Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців – Генштаб

4 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Велика Британія має намір приєднатися до кредиту ЄС EUR 90 млрд Україні – ЗМІ

Зеленський сформулював три завдання напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки – Генштаб

Зеленський заявив у Єревані про успіх боротьби України з "тіньовим флотом" РФ

Зеленський запропонував прем'єру Фінляндії підписати з Україною Drone Deal

Зеленський і Стармер обговорили PURL, європейську ППО і боротьбу з "тіньовим флотом" РФ

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла до дев'яти – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА