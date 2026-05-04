УЧХ допомагав постраждалим після атаки РФ на житловий квартал Дніпра

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювала у Дніпрі після російської атаки на житловий квартал міста в неділю.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області разом із рятувальними службами допомагали постраждалим. Наші волонтери провели обхід пошкоджених будівель, надавши першу допомогу постраждалим та евакуювали двох поранених до медичних закладів", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери та рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого.

Крім цього, волонтери надавали першу психологічну допомогу постраждалим та їхнім близьким.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки на Дніпро у неділю одна людина загинула, 11 – постраждали. Пошкоджено гуртожиток, адміністративну будівлю університету, бізнес-центр, житлові будинки, господарську споруду та автомобілі.