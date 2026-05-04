07:26 04.05.2026

США розпочинають оголошену Трампом операцію зі звільнення танкерів, заблокованих в Ормузькій протоці

Сили Центрального командування США (CENTCOM) з 4 травня почнуть надавати підтримку операції "Свобода" (Project Freedom, оголошений Трампом в неділю – ІФ-У) з метою відновлення свободи судноплавства для торгового флоту через Ормузьку протоку, повідомило CENTCOM на платформі X вранці понеділка.

"Ця місія, що здійснюється за вказівкою президента, буде спрямована на підтримку торгових суден, які прагнуть вільно пройти через цей важливий коридор міжнародної торгівлі. Через протоку транспортується чверть світового морського нафтового трафіку, а також значні обсяги палива та добрив", – сказано в повідомленні.

"Наша підтримка цієї оборонної місії є надзвичайно важливою для регіональної безпеки та світової економіки, оскільки ми також підтримуємо морську блокаду", – цитують в повідомленні адмірала Бреда Купера, командувача CENTCOM.

Минулого тижня Державний департамент США оголосив про нову ініціативу, спільно з Міністерством оборони, щодо посилення координації та обміну інформацією між міжнародними партнерами на підтримку морської безпеки в протоці. Ініціатива "Maritime Freedom Construct" має на меті поєднати дипломатичні дії з військовою координацією, що "буде критично важливим під час реалізації Project Freedom".

Згідно інформації CENTCOM, військова підтримка США для проекту включатиме есмінці з керованою ракетою, понад 100 літаків наземного та морського базування, багатодоменні безпілотні платформи та 15 000 військовослужбовців.

Низка ЗМІ розповсюдила інформацію, що Іран заявив, що розглядатиме будь-які дії США в Ормузькій протоці як порушення укладеного перемир'я.

Теги: #іран #протока #танкери #сша

