Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців – Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 1120 одиниць живої сили та 423 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 06.30 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено 8 танків, 4 бойові броньовані машини, 113 артилерійських систем, дві РСЗВ, 11 НРК, 268 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 17 одиниць спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 5 крилатих ракет та 2249 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

