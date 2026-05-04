4 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день
4 травня відзначають Міжнародний день пожежників, Всесвітній день щедрості, День відновлення стосунків, День Зоряних війн.
Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Пелагії.
Міжнародний день пожежників
У всьому світі вшановують працю людей, які гасять пожежі та рятують тисячі людських життів.
Всесвітній день щедрості
Заходи з приводу цієї події спрямовані на те, щоб у людях прокинулася одна з найкращих якостей характеру – щедрість. Бути щедрим можна не тільки матеріально, але й духовно. Будь-хто може подарувати оточуючим частинку свого тепла, співчуття, турботи та любові.
День відновлення стосунків
День відновлення стосунків, який відзначається щорічно 4 травня, це особлива подія, присвячена не лише відновленню та пожвавленню почуттів та зміцненню зв'язку між партнерами, а й потребі берегти стосунки та докладати зусиль для цього.
День Зоряних війн
4 травня кожного року світ відзначає важливе свято у кінематографі – День Зоряних війн. Легендарна космічна сага – це дев'ять епізодів і дві історії про головного персонажа Люка Скайвокера та його героїчну боротьбу з космічними ворогами.
Народилися в цей день:
250 років від дня народження Йоганна Фрідріха Гербарта (1776–1841), німецького філософа, психолога, педагога, засновника наукової педагогіки;
150 років від дня народження Максима Івановича Вдовиченка (справж. – Гаврилюк) (1876 – після 1919), українського поета, перекладача;
90 років від дня народження Петра Степановича Собка (1936), українського живописця, скульптора;
70 років від дня народження Тетяни Сергіївни Лукашевич (1956), української художниці декоративного мистецтва.
Ще цього дня:
1904 - США отримали зону Панамського каналу в безстрокове володіння;
1904 - В Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою "Роллс-ройс";
1915 - Закінчився бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень — перший великий бій Українських січових стрільців;
1979 - Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії, першою жінкою- прем'єром Великої Британії;
1986 - Зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів.
Церковне свято
День пам'яті мучениці Пелагії
Пелагія жила в III столітті, в Тарсі (Мала Азія), була знатного роду і дуже красивою. Одного разу Пелагія почула проповідь про Христа і вирішила присвятити життя Богу. Але син імператора Діоклетіана освідчився дівчині й отримав відмову.
Хлопець обурився, але вирішив, що дівчина передумає. Втім, цього не сталося: Пелагія прийняла хрещення і тоді ж набула дару зцілення, повернувши зір своїм слугам, які раптово осліпли. Мати Пелагії, дізнавшись про хрещення дочки, сильно розгнівалася, а імператорський син наклав на себе руки.
Пелагію доставили до царя для покарання, але імператор, побачивши дівчину, вирішив сам одружитися з нею. Коли Пелагія відмовила, він розпорядився спалити її на вогнищі. За переказами, тіло дівчини розтануло, наче масло, і розлилося, наче запашне миро, а все місто наповнилося пахощами.
Мощі святої поховали на пагорбі, а за часів царювання імператора Костянтина над ними побудували церкву.
Іменини:
Пелагея.
З прикмет цього дня:
У цей день за давніми прикметами жінки відпочивають, а чоловіки беруть на себе обов'язки по дому.
За давніми віруваннями, сьогодні для щастя потрібно безоплатно допомогти нужденним. Зроблене добро повернеться в подвійному розмірі.
Цього дня не можна жінкам займатися важкою фізичною працею. Також під суворою забороною заздрість і помста.
Про цей день є такі давні погодні прикмети: зацвіла черемха - до спеки; якщо відцвів бузок, то літо буде раннім; іде дощ - ще тиждень буде похмуро; якщо з'явилося багато хрущів, то буде посуха.
