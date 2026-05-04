Велика Британія має намір приєднатися до кредиту ЄС EUR 90 млрд Україні – ЗМІ

Велика Британія має намір розпочати переговори про приєднання до програми кредитування України з боку ЄС на EUR 90 млрд, повідомила агенція Reuters в неділю, посилаючись на інформацію уряду Великої Британії.

"Уряд Великої Британії повідомив у неділю, що країна має намір розпочати переговори щодо приєднання до кредиту Європейського Союзу для України на суму 78 млрд фунтів стерлінгів (106 млрд доларів), що є ще одним свідченням поглиблення європейських оборонних зв'язків на тлі посилення тиску з боку США", – сказано у повідомленні Reuters.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як очікується, зробить заяву про це в понеділок на саміті Європейського політичного співтовариства у Єревані.

За інформацією Reuters він "заявить, що Велика Британія хоче співпрацювати з ЄС, щоб допомогти Україні отримати життєво необхідне військове обладнання".

Джерело: https://www.reuters.com/world/uk/uk-set-enter-talks-join-european-unions-1059-billion-ukraine-loan-2026-05-03/