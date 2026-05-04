Інтерфакс-Україна
06:10 04.05.2026

Велика Британія має намір приєднатися до кредиту ЄС EUR 90 млрд Україні – ЗМІ

Велика Британія має намір розпочати переговори про приєднання до програми кредитування України з боку ЄС на EUR 90 млрд, повідомила агенція Reuters в неділю, посилаючись на інформацію уряду Великої Британії.

"Уряд Великої Британії повідомив у неділю, що країна має намір розпочати переговори щодо приєднання до кредиту Європейського Союзу для України на суму 78 млрд фунтів стерлінгів (106 млрд доларів), що є ще одним свідченням поглиблення європейських оборонних зв'язків на тлі посилення тиску з боку США", – сказано у повідомленні Reuters.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як очікується, зробить заяву про це в понеділок на саміті Європейського політичного співтовариства у Єревані.

За інформацією Reuters він "заявить, що Велика Британія хоче співпрацювати з ЄС, щоб допомогти Україні отримати життєво необхідне військове обладнання".

Джерело: https://www.reuters.com/world/uk/uk-set-enter-talks-join-european-unions-1059-billion-ukraine-loan-2026-05-03/

19:21 01.05.2026
Трамп заявив, що запровадить наступного тижня мита 25% на автомобілі й вантажівки з ЄС

11:00 01.05.2026
ЄБРР схвалив Rozetka EUR25 млн кредиту на оборотний капітал та інвестиції

10:57 01.05.2026
Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

07:09 01.05.2026
Трамп скасує частину мит на віскі з Великої Британії

13:56 30.04.2026
Лідери як країн ЄС, так і кандидатів, на 9 травня повинні їхати не в Москву, а в Київ, – речник Єврокомісії

11:46 30.04.2026
Великий та середній бізнес може отримати кредити під 10% на розподілену генерацію – Свириденко

23:52 29.04.2026
Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

16:49 29.04.2026
Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

14:45 29.04.2026
ЄС розглядає можливість посилення умов кредиту на EUR90 млрд через питання ПДВ для ФОП - ЗМІ

19:06 28.04.2026
Вступ до ЄС для українського агробізнесу це не виклики, а лише "кости" на модернізацію – Качка

