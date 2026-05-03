23:09 03.05.2026

Зеленський сформулював три завдання напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані

Президент України Володимир Зеленський сформулював три ключові завдання напередодні саміту Європейської політичної спільноти у 'ревані. Про це повідомив офіційний Телеграм-канал Президента України у неділю.

"Перше: робимо все, щоб наблизити достойне завершення війни. Поінформував партнерів щодо стану дипломатії, можливих перспектив і запланованих контактів. Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допускати зменшення тиску на агресора. Росія має завершити цю свою війну. Дякую всім, хто з Україною!

Друге: реалізація європейського пакета підтримки для України обсягом 90 млрд євро – прискорюємо це фінансування. 

Третє: зміцнення української протиповітряної оборони та енергетична підтримка для України й співпраця з партнерами в галузі енергетики. Вже зараз активно готуємося до нового опалювального сезону та диверсифікуємо відповідну підтримку. Поінформував про всі потреби для захисту та відновлення. Дякую кожному партнеру, який готовий допомагати!", – написав Зеленський у Телеграмі.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18860

Теги: #завдання #вірменія #саміт #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:42 03.05.2026
Зеленський заявив у Єревані про успіх боротьби України з "тіньовим флотом" РФ

20:50 03.05.2026
Зеленський запропонував прем'єру Фінляндії підписати з Україною Drone Deal

20:36 03.05.2026
Зеленський і Стармер обговорили PURL, європейську ППО і боротьбу з "тіньовим флотом" РФ

15:22 03.05.2026
Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти

20:04 01.05.2026
Доручив міністру оборони та військовому командуванню проговорити деталі реформи з бойовими командирами – Зеленський

18:26 01.05.2026
Зеленський відвідає Єреван 4 травня – ЗМІ

20:56 29.04.2026
Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

20:00 27.04.2026
Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

10:17 27.04.2026
Кличко візьме участь у міжнародному саміті міст Bloomberg CityLab у Мадриді

14:52 23.04.2026
Зеленський прибув на Кіпр – прессекретар

