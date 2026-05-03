Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 122 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 неділі.

"Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів – скинув 180 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6421 дронів-камікадзе та здійснив 2400 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 19 та 23 штурмові та наступальні дії.

