22:47 03.05.2026

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося  122 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 неділі.

"Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів – скинув 180 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6421 дронів-камікадзе та здійснив 2400 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 19 та 23 штурмові та наступальні дії. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/38128

