Зеленський заявив у Єревані про успіх боротьби України з "тіньовим флотом" РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані про успіх боротьби України з "тіньовим флотом" РФ, повідомив офіційний Телеграм-канал Президента України.

"Зараз ми знаходимо свої формати санкцій проти російського тіньового флоту. І сьогодні зранку ми показували відповідні результати – те, чого Україні вдалося досягти вночі (йдеться про ураження Силами оборони в ніч проти неділі російського ракетоносія, сторожового катера і танкера тіньового флоту у порту Приморськ в Ленінградській області РФ – ІФ-У). Але також потрібні санкції партнерів. Наприклад, Велика Британія робить це дуже правильно, і нам важливо, щоб вони допомогли й іншим партнерам реагувати відповідно", – заявив Зеленський журналістам перед зустріччю з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у неділю.

