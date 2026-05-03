Інтерфакс-Україна
Події
22:42 03.05.2026

Зеленський заявив у Єревані про успіх боротьби України з "тіньовим флотом" РФ

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський заявив на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані про успіх боротьби України з "тіньовим флотом" РФ, повідомив офіційний Телеграм-канал Президента України.

"Зараз ми знаходимо свої формати санкцій проти російського тіньового флоту. І сьогодні зранку ми показували відповідні результати – те, чого Україні вдалося досягти вночі (йдеться про ураження Силами оборони в ніч проти неділі російського ракетоносія, сторожового катера і танкера тіньового флоту у порту Приморськ в Ленінградській області РФ – ІФ-У). Але також потрібні санкції партнерів. Наприклад, Велика Британія робить це дуже правильно, і нам важливо, щоб вони допомогли й іншим партнерам реагувати відповідно", – заявив Зеленський журналістам перед зустріччю з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у неділю.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18859

Теги: #флот #рф #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:50 03.05.2026
Зеленський запропонував прем'єру Фінляндії підписати з Україною Drone Deal

Зеленський запропонував прем'єру Фінляндії підписати з Україною Drone Deal

20:36 03.05.2026
Зеленський і Стармер обговорили PURL, європейську ППО і боротьбу з "тіньовим флотом" РФ

Зеленський і Стармер обговорили PURL, європейську ППО і боротьбу з "тіньовим флотом" РФ

05:15 03.05.2026
Підрозділ Lasar'sGroup НГУ знищив на Харківщині російський РЕБ "Житель" і командно-штабну машину

Підрозділ Lasar'sGroup НГУ знищив на Харківщині російський РЕБ "Житель" і командно-штабну машину

22:21 02.05.2026
ЗСУ заперечують захоплення Росією Миропілля на Сумщині – УВ "Курськ"

ЗСУ заперечують захоплення Росією Миропілля на Сумщині – УВ "Курськ"

07:35 02.05.2026
Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

02:30 02.05.2026
РФ стала головним постачальником нафти до Сирії після падіння режиму Асада – ЗМІ

РФ стала головним постачальником нафти до Сирії після падіння режиму Асада – ЗМІ

20:04 01.05.2026
Доручив міністру оборони та військовому командуванню проговорити деталі реформи з бойовими командирами – Зеленський

Доручив міністру оборони та військовому командуванню проговорити деталі реформи з бойовими командирами – Зеленський

15:09 01.05.2026
РФ з початку року втратила $7 млрд від українських далекобійних санкцій проти нафтової індустрії – Зеленський

РФ з початку року втратила $7 млрд від українських далекобійних санкцій проти нафтової індустрії – Зеленський

20:39 30.04.2026
Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

23:52 29.04.2026
Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

ВАЖЛИВЕ

Захисники України впродовж 3 травня знищили або подавили 180 з 241 засобу повітряного нападу росіян

Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

Одна людина загинула через атаку на Дніпро, 11 постраждали – ОВА

Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти

В ССО розповіли подробиці про ураження минулої ночі "Каракурта" та нафтового терміналу біля Санкт-Петербургу

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла до дев'яти – ОВА

Захисники України впродовж 3 травня знищили або подавили 180 з 241 засобу повітряного нападу росіян

Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Чорноморськ Одеської області

Одна людина загинула і 25 постраждали через атаки на Дніпро й область – ОВА

Удар по Запоріжжю: п'ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина

Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

У Дніпрі пошкоджено гуртожиток, будівлі коледжу та університету, багатоповерхівка та ще до десятка приватних будинків – мер

Ворог ударив по Запоріжжю, є поранені – ОВА

Одна людина загинула через атаку на Дніпро, 11 постраждали – ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 8 людей – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА