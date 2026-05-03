Зеленський запропонував прем'єру Фінляндії підписати з Україною Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо оборонну підтримку України і запропонував підписати Drone Deal. Зустріч відбулася у Єревані, де проходить саміт Європейської політичної спільноти. Про це Зеленський повідомив в офіційному Телеграм-каналі у неділю.

"Під час зустрічі з Прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо подякував за нещодавнє рішення Фінляндії виділити додаткові 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку України. Щиро цінуємо це, і ми обговорили пріоритетні напрями нашого захисту – передусім у ППО, – які можна посилити за допомогою цього пакета. Запропонував Прем'єр-міністру зміцнити наше двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі Drone Deal. Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення", – написав Зеленський у Телеграмі.