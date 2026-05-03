Зеленський і Стармер обговорили PURL, європейську ППО і боротьбу з "тіньовим флотом" РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером підтримку за програмою PURL, створення європейської системи ППО, і кроки, спрямовані на боротьбу з тіньовим флотом РФ. Зустріч відбулася в Єревані, де проходить саміт Європейської політичної спільноти. Про це Зеленський повідомив в офіційному Телеграм-каналі у неділю.

"Зустрівся із Прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Ми в Україні цінуємо всі кроки Великої Британії для підтримки нашого народу та послаблення агресора, зокрема в боротьбі проти російського тіньового флоту. Говорили про це сьогодні з Кіром. Приділили значну увагу оборонній підтримці України, зокрема внескам у програму PURL", – написав Зеленський у Телеграмі.

Він також поінформував Стармера, що "Україна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі".

"Я поінформував про ситуацію на полі бою та російські удари по Україні. Важливо, щоб Європа скоординувала зусилля та розробила спільну систему протиповітряної оборони для захисту від загроз з боку Росії", – написав Зеленський.