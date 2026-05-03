Інтерфакс-Україна
Події
20:07 03.05.2026

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла до дев'яти – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до дев'яти, серед них – дитина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже дев'ять поранених, серед них дворічна дитина – збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Через безпілотники, запущені росією по обласному центру, постраждали запоріжці віком від 2 до 67 років", – написав він у Телеграмі у неділю.

 

