Інтерфакс-Україна
Події
19:54 03.05.2026

Захисники України впродовж 3 травня знищили або подавили 180 з 241 засобу повітряного нападу росіян

Захисники України впродовж 3 травня знищили або подавили 180 з 241 засобу повітряного нападу росіян

Противник впродовж 3 травня (з 08:30 по 18:30) "атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 234 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами "Пародія" та безпілотниками інших типів", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 18:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 керованих авіаційних ракет, а також 175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас дронів-імітаторів типу "Пародія" на півночі, півдні, та у центрі країни", – інформують ПС ЗСУ.

 

20:18 02.05.2026
ППО ліквідувала 220 з 227 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання семи дронів на шести локаціях – Повітряні сили

16:43 02.05.2026
Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ

08:53 02.05.2026
ППО за ніч знешкодила 142 зі 163 дронів, є влучання на 12 локаціях

08:19 02.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1717 ворожих цілей

12:24 01.05.2026
Над Україною великі групи БпЛА, в основному тримають курс на захід – ПС ЗСУ

08:11 01.05.2026
ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

08:49 30.04.2026
ППО ліквідувала 172 зі 206 ворожих дронів, однак є влучання балістичної ракети

08:14 30.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1863 ворожі цілі

07:54 30.04.2026
В Україні випробували нові типи FPV-дронів, зони 100-150 км планують закрити ударними БпЛА – радник Міноборони

11:43 29.04.2026
Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

