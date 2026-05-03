Захисники України впродовж 3 травня знищили або подавили 180 з 241 засобу повітряного нападу росіян

Противник впродовж 3 травня (з 08:30 по 18:30) "атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 234 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами "Пародія" та безпілотниками інших типів", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 18:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 керованих авіаційних ракет, а також 175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас дронів-імітаторів типу "Пародія" на півночі, півдні, та у центрі країни", – інформують ПС ЗСУ.