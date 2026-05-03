Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Чорноморськ Одеської області

Двоє людей загинули і п'ятеро постраждали внаслідок атаки росіян в ніч на неділю на Чорноморськ, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в Телеграм-каналі.

"Ніч була важкою. На жаль, внаслідок влучань загинули двоє людей – жінка 1988 року народження, мати двох дітей, та чоловік 1987 року народження… Поранення отримали п'ятеро осіб, їм надається необхідна медична допомога", – написав Кіпер у Телеграмі.

Також, за його інформацією, збільшилася кількість пошкоджених будинків: наразі відомо про 35 приватних і зазнала пошкоджень портова інфраструктура