Інтерфакс-Україна
Події
19:46 03.05.2026

Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Чорноморськ Одеської області

Двоє людей загинули і п'ятеро постраждали внаслідок атаки росіян в ніч на неділю на Чорноморськ, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в Телеграм-каналі.

"Ніч була важкою. На жаль, внаслідок влучань загинули двоє людей – жінка 1988 року народження, мати двох дітей, та чоловік 1987 року народження… Поранення отримали п'ятеро осіб, їм надається необхідна медична допомога", – написав Кіпер у Телеграмі.

Також, за його інформацією, збільшилася кількість пошкоджених будинків: наразі відомо про 35 приватних і зазнала пошкоджень портова інфраструктура 

Теги: #наслідки #одеська_область #атака

