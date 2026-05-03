19:29 03.05.2026

Одна людина загинула і 25 постраждали через атаки на Дніпро й область – ОВА

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Одна людина загинула і 25 постраждали під час комбінованих атак ворога на Дніпро та область, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа у Телеграм-каналі.

"Одна людина загинула, 25 дістали поранень, серед них – четверо дітей. Понад 30 разів ворог атакував п'ять районів області ракетами, безпілотниками та артилерією", – написав Ганжа у Телеграмі.

Зокрема, за його інформацією, у Дніпрі понівечені гуртожиток, адмінбудівля університету, бізнес-центр, житлові будинки, господарська споруда та автівки. Одна людина загинула, 11 – постраждали.

У Солонянській громаді Дніпровського району виникла пожежа на території фермерського господарства.

У Криничанській громаді понівечені 4 вантажівки та автобус. Постраждали 6 людей.

У Кривому Розі горіла багатоповерхівка. Поранені 6 людей.

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Пошкоджені 7 багатоповерхівок та 2 приватні будинки, інфраструктура. Постраждала 79-річна жінка.

У Межівській громаді Синельниківського району, горів приватний будинок. Поранений 63-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані.

