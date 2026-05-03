Удар по Запоріжжю: п'ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина

У Запоріжжі п’ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина через ворожу атаку, що спричинила пожежу у гаражних приміщеннях, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"П’ятеро людей зазнали осколкових поранень. Серед них – дитина, 12-річна дівчинка", – написав він у Телеграмі у неділю.

