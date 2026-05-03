Інтерфакс-Україна
Події
17:59 03.05.2026

Удар по Запоріжжю: п'ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина

У Запоріжжі п’ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина через ворожу атаку, що спричинила пожежу у гаражних приміщеннях, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"П’ятеро людей зазнали осколкових поранень. Серед них – дитина, 12-річна дівчинка", – написав він у Телеграмі у неділю.

Раніше Федоров повідомив про удар по Запоріжжю, що спричинив пожежу у гаражних приміщеннях, повідомляв про поранених.

17:43 03.05.2026
Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

17:41 03.05.2026
У Дніпрі пошкоджено гуртожиток, будівлі коледжу та університету, багатоповерхівка та ще до десятка приватних будинків – мер

17:39 03.05.2026
Ворог ударив по Запоріжжю, є поранені – ОВА

17:11 03.05.2026
Одна людина загинула через атаку на Дніпро, 11 постраждали – ОВА

17:08 03.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 8 людей – ОВА

16:41 03.05.2026
Серед постраждалих у Дніпрі дев'ятирічна дитина – ОВА

16:38 03.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до чотирьох людей

13:21 03.05.2026
В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

11:23 03.05.2026
Двоє загиблих і 9 поранених людей на Донеччині минулої доби

11:10 03.05.2026
Шестеро людей, з них дитина, постраждали внаслідок удару РФ поблизу АЗС на Дніпропетровщині

