17:43 03.05.2026

Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

Одна людина загинула, ще сім дістали поранень в Херсонській області через обстріли російських окупаційних військ в неділю, 3 травня, станом на 17:30, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 03 травня 2026 року російська армія обстрілювала Херсонщину з артилерії, мінометів та за допомогою дронів різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, та ще сім постраждало", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що вранці російські військові у Херсоні уразили дроном цивільний автомобіль, який перевозив співробітників місцевого підприємства – загинув 60-річний чоловік, ще п’ятеро людей – отримали травми різного ступеню. Вдень у Комишанах ворог скинув вибухівку з БпЛА – постраждало двоє місцевих жителів. Крім того, пошкоджено приватні будинки, маршрутний транспорт, автомобілі.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Теги: #прокуратура #атаки_рф #херсонщина

