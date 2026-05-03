Інтерфакс-Україна
Події
17:41 03.05.2026

У Дніпрі пошкоджено гуртожиток, будівлі коледжу та університету, багатоповерхівка та ще до десятка приватних будинків – мер

В результаті удару російських окупантів по Дніпру пошкоджено студентський гуртожиток, будівлі коледжу та університету, багатоповерхівка та ще до десятка приватних будинків, повідомив мер Борис Філатов.

"Потвори вкотре атакували заклади освіти та житлову забудову. Пошкоджено студентський гуртожиток, будівлі коледжу та університету. Також постраждали багатоповерхівка та ще до десятка приватних будинків", – написав він у Телеграмі.

Як повідомлялося, через цей удар загинула одна особа, ще 11 постраждали, шістьх з них шпитізовано. Серед постраждалих – дитина.

"Понівечило й прилеглу зупинку громадського транспорту та тролейбус, що проїжджав тоді повз. Люди там дивом вціліли. Іншими пораненими опікуються, зокрема, в міських лікарнях", додав Філатов.

За його словами, на місці зараз працюють всі профільні служби. "Комунальники також стали до прибирання, задіяно й важку комунальну техніку. Обірвані мережі електротранспорту теж незабаром полагодять", – написав він.

17:59 03.05.2026
Удар по Запоріжжю: п'ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина

