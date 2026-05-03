Інтерфакс-Україна
Події
17:11 03.05.2026

Одна людина загинула через атаку на Дніпро, 11 постраждали – ОВА

1 хв читати
Одна людина загинула через атаку на Дніпро, 11 постраждали – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Одна людина загинула через атаку на гуртожиток у Дніпрі, 11 постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула через російську атаку на Дніпро. 11 людей постраждали, з них шестеро – госпіталізовані", – написав він у Телеграмі.

Як повідомлялося з посиланням очільника ОВА, російські окупаційні війська у неділю, 3 травня, завдали удару по житловому кварталу Дніпра, було зафіксовано влучання у гуртожиток Дніпровського національного університету, станом на 16:40 медична допомога знадобилась вісьмом людям, серед них дев’ятирічна дівчинка.

Спершу було відомо про двох поранених – 24-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості, ще 37-річній жінці допомогу надали на місці. Перед цим кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" передавав про кілька вибухів поспіль у Дніпрі. За даними місцевої влади, люди з пошкодженого гуртожитку були у підвалі.

Станом на 16:19 кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 4, серед них – 9-річна дівчинка. Їй і двом дорослим меддопомогу надали на місці. Одна людина госпіталізована.

Як повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, удару було завдано по гуртожитку Дніпровського національного університету. У ньому проживають студенти та переселенці.

Теги: #дніпро #постраждалі #дну

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:59 03.05.2026
Удар по Запоріжжю: п'ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина

Удар по Запоріжжю: п'ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина

17:41 03.05.2026
У Дніпрі пошкоджено гуртожиток, будівлі коледжу та університету, багатоповерхівка та ще до десятка приватних будинків – мер

У Дніпрі пошкоджено гуртожиток, будівлі коледжу та університету, багатоповерхівка та ще до десятка приватних будинків – мер

17:08 03.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 8 людей – ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 8 людей – ОВА

16:41 03.05.2026
Серед постраждалих у Дніпрі дев'ятирічна дитина – ОВА

Серед постраждалих у Дніпрі дев'ятирічна дитина – ОВА

16:38 03.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до чотирьох людей

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до чотирьох людей

16:30 03.05.2026
Двоє цивільних постраждали у Дніпрі через ворожу атаку – ОВА

Двоє цивільних постраждали у Дніпрі через ворожу атаку – ОВА

15:54 03.05.2026
Російські війська влучили у гуртожиток в Дніпрі, під час атаки люди були у підвалі – ОВА

Російські війська влучили у гуртожиток в Дніпрі, під час атаки люди були у підвалі – ОВА

15:41 03.05.2026
Ворог вчергове завдав удару по Дніпру – облрада

Ворог вчергове завдав удару по Дніпру – облрада

13:21 03.05.2026
В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

07:39 03.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 42 населених пунктах Запорізької області, дві жертви і п'ятеро постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 42 населених пунктах Запорізької області, дві жертви і п'ятеро постраждалих

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти

В ССО розповіли подробиці про ураження минулої ночі "Каракурта" та нафтового терміналу біля Санкт-Петербургу

Зеленський: Мінус ще один російський носій "калібрів", сторожовий катер та танкер тіньового флоту

Влучання в багатоповерховий будинок зафіксовано у Кривому Розі – Вілкул

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

Ворог ударив по Запоріжжю, є поранені – ОВА

Дві мирні мешканки постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти

У домі у Кривому Розі, куди влучив "шахед", п'ятеро постраждалих, серед них двоє дітей – ОВА

ДПСУ: З Білорусі залітала повітряна куля, яка посилює сигнал для російських дронів

В ССО розповіли подробиці про ураження минулої ночі "Каракурта" та нафтового терміналу біля Санкт-Петербургу

За програмою єВідновлення вже погоджено майже 3,3 тис заявок на житлові ваучери для ВПО – Мінрозвитку

Пожежа у багатоповерхівці у Кривому Розі ліквідована, попередньо без жертв – ОВА

Зеленський: Мінус ще один російський носій "калібрів", сторожовий катер та танкер тіньового флоту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА