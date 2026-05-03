Одна людина загинула через атаку на Дніпро, 11 постраждали – ОВА

Одна людина загинула через атаку на гуртожиток у Дніпрі, 11 постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула через російську атаку на Дніпро. 11 людей постраждали, з них шестеро – госпіталізовані", – написав він у Телеграмі.

Як повідомлялося з посиланням очільника ОВА, російські окупаційні війська у неділю, 3 травня, завдали удару по житловому кварталу Дніпра, було зафіксовано влучання у гуртожиток Дніпровського національного університету, станом на 16:40 медична допомога знадобилась вісьмом людям, серед них дев’ятирічна дівчинка.

Спершу було відомо про двох поранених – 24-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості, ще 37-річній жінці допомогу надали на місці. Перед цим кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" передавав про кілька вибухів поспіль у Дніпрі. За даними місцевої влади, люди з пошкодженого гуртожитку були у підвалі.

Станом на 16:19 кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 4, серед них – 9-річна дівчинка. Їй і двом дорослим меддопомогу надали на місці. Одна людина госпіталізована.

Як повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, удару було завдано по гуртожитку Дніпровського національного університету. У ньому проживають студенти та переселенці.