17:08 03.05.2026

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 8 людей – ОВА

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупаційні війська у неділю, 3 травня, завдали удару по житловому кварталу Дніпра, було зафіксовано влучання у гуртожиток Дніпровського національного університету, станом на 16:40 медична допомога знадобилась вісьмом людям, серед них дев’ятирічна дівчинка.

"Вісьмом людям знадобилася медична допомога після ворожої атаки на Дніпро. Половина з них у лікарні. Чоловіки 21 та 24 років і жінка 69 років в стані середньої тяжкості. Стан 21-річної жінки медики оцінюють як задовільний. Решта – на амбулаторному лікуванні", – написав він у Телеграмі.

Як повідомлялось, спершу було відомо про двох поранених – 24-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості, ще 37-річній жінці допомогу надали на місці. Перед цим кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" передавав про кілька вибухів поспіль у Дніпрі.

За даними місцевої влади, люди з пошкодженого гуртожитку були у підвалі.

Станом на 16:19 кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 4, серед них – 9-річна дівчинка. Їй і двом дорослим меддопомогу надали на місці. Одна людина госпіталізована. Згодом керівник ОВА Олександр Ганжа повідомив, що вже вісьмом людям знадобилася медична допомога після ворожої атаки на Дніпро.

Як повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, удару було завдано по гуртожитку Дніпровського національного університету. У ньому проживають студенти та переселенці.

17:59 03.05.2026
Удар по Запоріжжю: п'ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина

17:41 03.05.2026
У Дніпрі пошкоджено гуртожиток, будівлі коледжу та університету, багатоповерхівка та ще до десятка приватних будинків – мер

17:11 03.05.2026
Одна людина загинула через атаку на Дніпро, 11 постраждали – ОВА

16:41 03.05.2026
Серед постраждалих у Дніпрі дев'ятирічна дитина – ОВА

16:38 03.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до чотирьох людей

16:30 03.05.2026
Двоє цивільних постраждали у Дніпрі через ворожу атаку – ОВА

15:54 03.05.2026
Російські війська влучили у гуртожиток в Дніпрі, під час атаки люди були у підвалі – ОВА

15:41 03.05.2026
Ворог вчергове завдав удару по Дніпру – облрада

13:21 03.05.2026
В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

07:39 03.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 42 населених пунктах Запорізької області, дві жертви і п'ятеро постраждалих

