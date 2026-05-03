Інтерфакс-Україна
Події
16:41 03.05.2026

Серед постраждалих у Дніпрі дев'ятирічна дитина – ОВА

Фото: Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Серед постраждалих у Дніпрі через ворожу атаку на гуртожиток Дніпровського національного університету, де проживають студенти та переселенці, – дев’ятирічна дитина, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Як повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, удару було завдано по гуртожитку Дніпровського національного університету. У ньому проживають студенти та переселенці. Про це вона написала у Телеграмі.

"Вже четверо постраждалих у Дніпрі. Серед них – 9-річна дівчинка. Їй і двом дорослим меддопомогу надали на місці. Одна людина госпіталізована", – написав він у Телеграмі у неділю.

Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих, без деталей.

