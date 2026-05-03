Двоє цивільних постраждали у Дніпрі через ворожу атаку – ОВА

Двоє людей постраждали через ворожу атаку на Дніпро, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Двоє людей постраждали через ворожу атаку на Дніпро. 24-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. 37-річній жінці допомогу надали на місці", – написав він у Телеграмі у неділю.

Раніше повідомлялося, що російські війська вдень влучили у гуртожиток в Дніпрі. Також повідомлялось, що під час атаки люди були у підвалі.