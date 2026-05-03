Дві мирні мешканки постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

У неділю ЗС РФ атакували за допомогою БпЛА с. Золочів (Богодухівський р-н, Харківська обл.), постраждала жінка.

"Влучання безпілотника відбулося поблизу кіоску. Також від вибухової хвилі пошкоджено скління магазину, адміністративних будівель та цивільний автомобіль", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Окрім того, атаки БпЛА зазнало с. Шуби. У 74-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес. Пошкоджені приватні будинки.

Розпочато досудове розслідування за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.