Інтерфакс-Україна
Події
16:27 03.05.2026

Дві мирні мешканки постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

У неділю ЗС РФ атакували за допомогою БпЛА с. Золочів (Богодухівський р-н, Харківська обл.), постраждала жінка.

"Влучання безпілотника відбулося поблизу кіоску. Також від вибухової хвилі пошкоджено скління магазину, адміністративних будівель та цивільний автомобіль", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Окрім того, атаки БпЛА зазнало с. Шуби. У 74-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес. Пошкоджені приватні будинки.

Розпочато досудове розслідування за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

13:21 03.05.2026
В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

11:23 03.05.2026
Двоє загиблих і 9 поранених людей на Донеччині минулої доби

16:10 02.05.2026
До шести зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки БпЛА на Харків

15:05 02.05.2026
Харків під атакою ворожих БпЛА, постраждали чотири мирних мешканці

17:52 01.05.2026
П'ятеро постраждалих на Рівненщині через російську дронову атаку – ОВА

15:50 01.05.2026
Ворог атакував Тернопіль понад 50 "шахедами", наразі відомо про 10 постраждалих – мер

14:44 01.05.2026
Частина Тернополя без електроенергії внаслідок російського удару – мер

14:29 01.05.2026
Тернопіль був під масованою атакою російських дронів – влада

15:28 29.04.2026
Жінка постраждала внаслідок ракетного удару по Чугуєву

14:14 29.04.2026
Росіяни вдарили по промоб'єкту в Чугуєві, даних про постраждалих немає

