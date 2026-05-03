Російські війська влучили у гуртожиток в Дніпрі, під час атаки люди були у підвалі – ОВА

Російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Дніпра, пошкоджено гуртожиток, наразі йдуть рятувальні роботи – людей евакуюють з підвалу, де вони перебували під час атаки, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра. Пошкоджений гуртожиток. Люди під час атаки були у підвалі. Зараз рятувальники їх евакуюють", – написав він у Телеграмі у неділю.