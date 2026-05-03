Інтерфакс-Україна
Події
15:22 03.05.2026

Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти

Зеленський прибув до Єревану, Вірменія: запланована участь у саміті Європейської політичної спільноти, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Президент прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Сьогодні в програмі в основному двосторонні зустрічі: з прем’єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії. Завтра сам саміт та продовження двосторонніх і багатосторонніх зустрічей", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Никифоров, "для медіа будуть заяви з прем’єр-міністром Стармером сьогодні приблизно о 18:15 (час місцевий)".

Основні заходи саміту відбудуться завтра. "Завтра перед початком можливий дорстеп десь із 9:00 та виступ на основній сесії після 11:30", – уточнив Никифоров.

Саміт Європейської політичної спільноти є важливим майданчиком для координації зусиль у сферах безпеки, енергетики та економічної стабільності на континенті. Європейська політична спільнота була заснована у 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Цей формат був створений як інструмент зміцнення безпекової архітектури континенту та демонстрації міжнародної ізоляції Росії.

