У домі у Кривому Розі, куди влучив "шахед", п'ятеро постраждалих, серед них двоє дітей – ОВА

Влучання ворожого безпілотника у під’їзд дев’ятиповерхівки у Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) обійшлося без жертв, є постраждалі – у двох дітей отруєння продуктами горіння, у трьох дорослих ситуативна реакція, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Влучання шахеда у під’їзд дев’ятиповерхівки. Пожежу вже загасили. Людей евакуювали. Слава Богу всі живі", – написав він у Телеграмі у неділю.

За його словами, у двох дітей отруєння продуктами горіння, у трьох дорослих ситуативна реакція. "Усіх забрала швидка, але вони не тяжкі. Згоріла комора в під’їзді, вибиті вікна. Вже розпочали ліквідацію наслідків", – зазначив Вілкул.

За даними очільника обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, отруїлися хлопчики 1 та 4 років. "Одна дитина госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості", – уточнив він у Телеграмі.

Постраждалі дорослі – це дві жінки 39 та 62 років та чоловік 58 років. Вони отримали допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися.