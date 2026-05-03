Інтерфакс-Україна
Події
14:52 03.05.2026

ДПСУ: З Білорусі залітала повітряна куля, яка посилює сигнал для російських дронів

1 хв читати
ДПСУ: З Білорусі залітала повітряна куля, яка посилює сигнал для російських дронів

Увечері 2 травня з території Білорусі до України залітала повітряна куля, яка є ретранслятором і допомагає російським повітряним цілям, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Загроза з боку Білорусі ніколи не зникає... Не можу зараз відкрито розкривати всього, але можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби дестабілізувати ситуацію по напрямку нашого кордону, не виключаємо провокацій", – сказав він.

Проте Демченко не уточнив, про що йдеться. Також він розповів про повітряну кулю, про яку повідомляли соцмережі увечері 2 травня.

"Учора (2 травня – ред.) ввечері також бачили заліт з боку Білорусі повітряної цілі, яку в подальшому ідентифікували як повітряну кулю. Фактично, це ретранслятор для того, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які Росія використовує проти України під час обстрілів", – додав він.

Теги: #білорусь #дпсу #повітряна_куля #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 03.05.2026
Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою – радник міністра оборони

Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою – радник міністра оборони

14:21 02.05.2026
Російський дрон поцілив по АЗС у Харкові, є постраждалі

Російський дрон поцілив по АЗС у Харкові, є постраждалі

13:37 02.05.2026
У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

11:32 02.05.2026
Ворог вдруге атакував маршрутку в Херсоні, постраждав водій – ОВА

Ворог вдруге атакував маршрутку в Херсоні, постраждав водій – ОВА

17:16 01.05.2026
Ворог атакував Житомирську область БпЛА, обійшлося без жертв – ОВА

Ворог атакував Житомирську область БпЛА, обійшлося без жертв – ОВА

14:38 30.04.2026
Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

20:26 29.04.2026
Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

14:18 29.04.2026
ДМС не фіксує затримки транспортних засобів на кордоні

ДМС не фіксує затримки транспортних засобів на кордоні

12:31 26.04.2026
Перетинів кордону України на виїзд за два тижні після Великодня було більше перетинів на в'їзд на 64 тис.

Перетинів кордону України на виїзд за два тижні після Великодня було більше перетинів на в'їзд на 64 тис.

17:41 23.04.2026
ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

ВАЖЛИВЕ

В ССО розповіли подробиці про ураження минулої ночі "Каракурта" та нафтового терміналу біля Санкт-Петербургу

Зеленський: Мінус ще один російський носій "калібрів", сторожовий катер та танкер тіньового флоту

Влучання в багатоповерховий будинок зафіксовано у Кривому Розі – Вілкул

Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

ППО ліквідувала 249 із 268 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 19 дронів на 15 локаціях – Повітряні сили

ОСТАННЄ

В ССО розповіли подробиці про ураження минулої ночі "Каракурта" та нафтового терміналу біля Санкт-Петербургу

За програмою єВідновлення вже погоджено майже 3,3 тис заявок на житлові ваучери для ВПО – Мінрозвитку

Пожежа у багатоповерхівці у Кривому Розі ліквідована, попередньо без жертв – ОВА

Зеленський: Мінус ще один російський носій "калібрів", сторожовий катер та танкер тіньового флоту

Влучання в багатоповерховий будинок зафіксовано у Кривому Розі – Вілкул

В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

П'ятеро людей постраждали через удар РФ балістикою по Миколаєву – ОВА

Угруповання СБС у квітні уразило 38 засобів ППО РФ загальною вартістю близько $1,1 млрд

У Києві проводяться відкриті навчання з тактичної медицини від Ветеранського корпусу

"Мадяр" показав початок "травневого ППО-паду" росіян

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА