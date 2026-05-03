ДПСУ: З Білорусі залітала повітряна куля, яка посилює сигнал для російських дронів

Увечері 2 травня з території Білорусі до України залітала повітряна куля, яка є ретранслятором і допомагає російським повітряним цілям, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Загроза з боку Білорусі ніколи не зникає... Не можу зараз відкрито розкривати всього, але можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби дестабілізувати ситуацію по напрямку нашого кордону, не виключаємо провокацій", – сказав він.

Проте Демченко не уточнив, про що йдеться. Також він розповів про повітряну кулю, про яку повідомляли соцмережі увечері 2 травня.

"Учора (2 травня – ред.) ввечері також бачили заліт з боку Білорусі повітряної цілі, яку в подальшому ідентифікували як повітряну кулю. Фактично, це ретранслятор для того, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які Росія використовує проти України під час обстрілів", – додав він.