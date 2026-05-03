14:42 03.05.2026

В ССО розповіли подробиці про ураження минулої ночі "Каракурта" та нафтового терміналу біля Санкт-Петербургу

У Силах спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України розповіли подробиці про ураження ракетного корабля "Каракурт" та нафтового терміналу у Ленінградській області РФ у ніч проти неділі, 3 травня.

"Сили спеціальних операцій уразили ракетний катер "Каракурт" з крилатими ракетами "Калібр" на борту та нафтовий термінал в порту Приморськ у Ленінградській області рф у ніч проти 3 травня", – йдеться у повідомленні ССО у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що підрозділи Deep-strike ССО працювали спільно з СБУ, ГУР, СБС та ДПС. Уражені об’єкти розташовані приблизно за 1000 кілометрів від північного кордону України.

Зазначається, що малий ракетний корабель "Каракурт" мав на борту пускову установку та вісім крилатих ракет "Калібр" дальністю до 2000 км. Корабель завдовжки 67 метрів також був обладнаний зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцирь-М" морського базування. Призначений для морських боїв в прибережній зоні або у відкритому морі "Каракурт" саме мав прикривати інфраструктуру та нафтовий термінал від українських безпілотників.

Уражений нафтоналивний термінал "Приморськ" російської державної компанії "Транснефть" є найбільшим на Балтійському морі. До терміналу сходяться всі трубопроводи північного заходу рф, звідки нафтогазова продукція експортується тіньовим флотом.

"Ураження морської та нафтогазової інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності вести війну проти України, а також обходити міжнародні санкції й наповнювати свій бюджет. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України", – наголосили в ССО.

14:18 03.05.2026
Зеленський: Мінус ще один російський носій "калібрів", сторожовий катер та танкер тіньового флоту

13:00 03.05.2026
Угруповання СБС у квітні уразило 38 засобів ППО РФ загальною вартістю близько $1,1 млрд

09:42 03.05.2026
Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

16:43 02.05.2026
Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ

08:19 02.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1717 ворожих цілей

15:45 01.05.2026
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 25 квітня літаків Су-57 та винищувача Су-34 в РФ

20:11 30.04.2026
Сили оборони уразили НПЗ в Орську та два російських вертольоти – Генштаб ЗСУ

08:14 30.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1863 ворожі цілі

17:33 29.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено елементи системи ППО, склад боєприпасів, нафтобазу та пункти управління БпЛА противника

13:11 29.04.2026
СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

