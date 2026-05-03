В ССО розповіли подробиці про ураження минулої ночі "Каракурта" та нафтового терміналу біля Санкт-Петербургу

У Силах спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України розповіли подробиці про ураження ракетного корабля "Каракурт" та нафтового терміналу у Ленінградській області РФ у ніч проти неділі, 3 травня.

"Сили спеціальних операцій уразили ракетний катер "Каракурт" з крилатими ракетами "Калібр" на борту та нафтовий термінал в порту Приморськ у Ленінградській області рф у ніч проти 3 травня", – йдеться у повідомленні ССО у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що підрозділи Deep-strike ССО працювали спільно з СБУ, ГУР, СБС та ДПС. Уражені об’єкти розташовані приблизно за 1000 кілометрів від північного кордону України.

Зазначається, що малий ракетний корабель "Каракурт" мав на борту пускову установку та вісім крилатих ракет "Калібр" дальністю до 2000 км. Корабель завдовжки 67 метрів також був обладнаний зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцирь-М" морського базування. Призначений для морських боїв в прибережній зоні або у відкритому морі "Каракурт" саме мав прикривати інфраструктуру та нафтовий термінал від українських безпілотників.

Уражений нафтоналивний термінал "Приморськ" російської державної компанії "Транснефть" є найбільшим на Балтійському морі. До терміналу сходяться всі трубопроводи північного заходу рф, звідки нафтогазова продукція експортується тіньовим флотом.

"Ураження морської та нафтогазової інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності вести війну проти України, а також обходити міжнародні санкції й наповнювати свій бюджет. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України", – наголосили в ССО.