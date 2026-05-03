За програмою єВідновлення вже погоджено майже 3,3 тис заявок на житлові ваучери для ВПО – Мінрозвитку

"У межах програми єВідновлення вже погоджено 3 296 заявок на фінансування житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій – на 6,59 млрд грн. Це ваучери для тих, хто має статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни", – йдеться у повідомленні Мінрозвитку у Телеграмі у неділю.

"Якщо ви подавалися – перевірте застосунок Дія", – зазначили в міністерстві.

"Люди, за заявками яких підтверджено фінансування, вже бачать у застосунку Дія оновлений статус житлового ваучера – "зверніться до нотаріуса". Це означає, що вони можуть переходити до наступного етапу – придбання житла. Попит на програму високий: вже за першу годину після відкриття бронювання було подано понад 5 тисяч звернень, а за два дні майже 17 тисяч заявок. Робота над залученням додаткового фінансування за програмою триває. Зокрема, передбачено залучення близько 3,9 млрд грн від Банку розвитку Ради Європи. Наша задача – якнайшвидше направити ці кошти", – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Після підтвердження у вас є 60 днів, щоб оформити угоду купівлі житла. Ваучер (до 2 млн грн) можна використати на квартиру, будинок або інвестування в будівництво. Якщо фінансування ще не підтверджено – заявка в черзі. Вона формується автоматично і рухається в міру надходження коштів.