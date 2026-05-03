Інтерфакс-Україна
Події
14:33 03.05.2026

За програмою єВідновлення вже погоджено майже 3,3 тис заявок на житлові ваучери для ВПО – Мінрозвитку

2 хв читати
За програмою єВідновлення вже погоджено майже 3,3 тис заявок на житлові ваучери для ВПО – Мінрозвитку

У межах програми єВідновлення вже погоджено 3 296 заявок на фінансування житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій – на 6,59 млрд грн, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"У межах програми єВідновлення вже погоджено 3 296 заявок на фінансування житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій – на 6,59 млрд грн. Це ваучери для тих, хто має статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни", – йдеться у повідомленні Мінрозвитку у Телеграмі у неділю.

"Якщо ви подавалися – перевірте застосунок Дія", – зазначили в міністерстві.

"Люди, за заявками яких підтверджено фінансування, вже бачать у застосунку Дія оновлений статус житлового ваучера – "зверніться до нотаріуса". Це означає, що вони можуть переходити до наступного етапу – придбання житла. Попит на програму високий: вже за першу годину після відкриття бронювання було подано понад 5 тисяч звернень, а за два дні майже 17 тисяч заявок. Робота над залученням додаткового фінансування за програмою триває. Зокрема, передбачено залучення близько 3,9 млрд грн від Банку розвитку Ради Європи. Наша задача – якнайшвидше направити ці кошти", – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Після підтвердження у вас є 60 днів, щоб оформити угоду купівлі житла. Ваучер (до 2 млн грн) можна використати на квартиру, будинок або інвестування в будівництво. Якщо фінансування ще не підтверджено – заявка в черзі. Вона формується автоматично і рухається в міру надходження коштів.

Теги: #впо #мінрозвитку #євідновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:28 01.05.2026
Стартує виплата компенсацій "єВідновлення" для ВПО з тимчасово окупованих територій

Стартує виплата компенсацій "єВідновлення" для ВПО з тимчасово окупованих територій

19:39 29.04.2026
Кабмін виділив додаткові 2 млрд грн на єВідновлення – Свириденко

Кабмін виділив додаткові 2 млрд грн на єВідновлення – Свириденко

19:02 29.04.2026
Підсумки ІІ Міжнародного форуму згуртованості: 22 млрд грн на захист інфраструктури – Кулеба

Підсумки ІІ Міжнародного форуму згуртованості: 22 млрд грн на захист інфраструктури – Кулеба

18:27 28.04.2026
Подачу заявок на допомогу для ВПО продовжено до 1 червня – Улютін

Подачу заявок на допомогу для ВПО продовжено до 1 червня – Улютін

18:57 27.04.2026
Механізм рамкових угод у сфері будівництва прискорить запуск проєктів відбудови – Мінрозвитку

Механізм рамкових угод у сфері будівництва прискорить запуск проєктів відбудови – Мінрозвитку

18:29 27.04.2026
Німеччина передала три когенераційні установки для Чернігівської області

Німеччина передала три когенераційні установки для Чернігівської області

22:44 25.04.2026
У Славутичі відкрили соціальне житло для понад 100 ВПО

У Славутичі відкрили соціальне житло для понад 100 ВПО

11:06 24.04.2026
Експерти обговорили внутрішню мобільність та інтеграцію ВПО як фактор відновлення економіки

Експерти обговорили внутрішню мобільність та інтеграцію ВПО як фактор відновлення економіки

13:20 22.04.2026
Мінрозвитку запроваджує базу цін на будматеріали та контракти за стандартами FIDIC для прозорої відбудови – Козловська

Мінрозвитку запроваджує базу цін на будматеріали та контракти за стандартами FIDIC для прозорої відбудови – Козловська

12:43 22.04.2026
Україна залишатиметься транзитною країною завдяки чорноморським портам – перша заступниця глави Мінрозвитку

Україна залишатиметься транзитною країною завдяки чорноморським портам – перша заступниця глави Мінрозвитку

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти

В ССО розповіли подробиці про ураження минулої ночі "Каракурта" та нафтового терміналу біля Санкт-Петербургу

Зеленський: Мінус ще один російський носій "калібрів", сторожовий катер та танкер тіньового флоту

Влучання в багатоповерховий будинок зафіксовано у Кривому Розі – Вілкул

Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

ОСТАННЄ

Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти

У домі у Кривому Розі, куди влучив "шахед", п'ятеро постраждалих, серед них двоє дітей – ОВА

ДПСУ: З Білорусі залітала повітряна куля, яка посилює сигнал для російських дронів

В ССО розповіли подробиці про ураження минулої ночі "Каракурта" та нафтового терміналу біля Санкт-Петербургу

Пожежа у багатоповерхівці у Кривому Розі ліквідована, попередньо без жертв – ОВА

Зеленський: Мінус ще один російський носій "калібрів", сторожовий катер та танкер тіньового флоту

Влучання в багатоповерховий будинок зафіксовано у Кривому Розі – Вілкул

В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

П'ятеро людей постраждали через удар РФ балістикою по Миколаєву – ОВА

Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою – радник міністра оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА