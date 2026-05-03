14:19 03.05.2026

Пожежа у багатоповерхівці у Кривому Розі ліквідована, попередньо без жертв – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Пожежу багатоповерхівці у Кривому Розі (Дніпропетровська обл.), що сталася через вороже влучання, вдалося ліквідувати, попередньо без жертв, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Вогнеборці приборкали  пожежу у багатоповерхівці, що сталася через ворожу атаку на Кривий Ріг. Попередньо, минулося без постраждалих", – написав він у Телеграмі у неділю.

