Пожежа у багатоповерхівці у Кривому Розі ліквідована, попередньо без жертв – ОВА

Пожежу багатоповерхівці у Кривому Розі (Дніпропетровська обл.), що сталася через вороже влучання, вдалося ліквідувати, попередньо без жертв, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Вогнеборці приборкали пожежу у багатоповерхівці, що сталася через ворожу атаку на Кривий Ріг. Попередньо, минулося без постраждалих", – написав він у Телеграмі у неділю.