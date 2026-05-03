14:18 03.05.2026

Зеленський: Мінус ще один російський носій "калібрів", сторожовий катер та танкер тіньового флоту

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження Силами оборони ще одного російського носія "калібрів" – ракетного корабля "Каракурт", а також сторожового катеру та ще одного танкеру російського тіньового флоту у порту Приморськ (Ленінградська обл., РФ).

"Мінус ще один російський носій "калібрів". Генерал-майор Євгеній Хмара доповів про успішне ураження об’єктів порту Приморськ. Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу", – написав Зеленський у Телеграмі у неділю.

"Уражено ракетний корабель "Каракурт", також сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту. Значних ушкоджень досягнуто також і в інфраструктурі нафтоналивного порту. Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни", – уточнив президент.

За його словами, він також погодив Службі безпеки України й додаткові цілком справедливі відповіді на російські удари по наших містах і селах.

"Росія може закінчити цю свою війну в будь-який момент. Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій", – наголосив Зеленський.

