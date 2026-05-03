14:01 03.05.2026
Влучання в багатоповерховий будинок зафіксовано у Кривому Розі – Вілкул
У Кривому Розі влучання в багатоповерховий будинок, розпочали аварійно-рятувальну операцію та тушіння пожежі, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Влучання в багатоповерховий будинок. Розпочали аварійно-рятувальну операцію та тушіння пожежі", – написав він у Телеграмі у неділю.
За даними очільника обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, пожежа зайнялася на 6 поверсі багатоповерхівки. "Інформація про постраждалих уточнюється", – написав він у Телеграмі.