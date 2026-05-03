Інтерфакс-Україна
Події
13:21 03.05.2026

В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

1 хв читати

В Херсонській області за підсумками минулої доби через обстріли окупантів загинули троє цивільних, 26 дістали поранень, повідомила Національна поліція.

"В мікрорайоні "Таврійський" внаслідок скиду боєприпасу з безпілотника осколкові поранення отримала 61-річна жінка. Також у мікрорайоні на кінцевій зупинці росіяни FPV-дроном атакували ще один пасажирський автобус. В результаті поранення середнього ступеня тяжкості отримали 61-річний водій та 83-річний перехожий", – йдеться у повідомленні Нацполіції у Телеграмі у неділю.

Після опівдня в Дніпровському районі військові РФ атакували FPV-дроном дітей. 17-річних хлопця та дівчину госпіталізували в стані середньої тяжкості. А 15-річний юнак перебуває в тяжкому стані.

Повідомляється також, що у Центральному районі внаслідок атаки безпілотника тяжких поранень зазнала 73-річна жінка. А в Інженерному тяжкі травми отримав 35-річний чоловік. На жаль, потерпілий помер під час надання медичної допомоги в лікарні.

"Ввечері ворожий дрон вибухнув поблизу супермаркету в мікрорайоні "ХБК". В результаті поранення середнього ступеня тяжкості отримали двоє жінок віком 52 та 57 років і двоє чоловіків віком 51 та 54 роки. У Дудчанах в результаті атаки FPV-дрона поранення отримали троє чоловіків, які перебували на вулиці", – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Теги: #нацполіція #постраждалі #херсонщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 03.05.2026
Двоє загиблих і 9 поранених людей на Донеччині минулої доби

Двоє загиблих і 9 поранених людей на Донеччині минулої доби

11:01 03.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

07:39 03.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 42 населених пунктах Запорізької області, дві жертви і п'ятеро постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 42 населених пунктах Запорізької області, дві жертви і п'ятеро постраждалих

06:51 03.05.2026
Внаслідок авіаудару росіян по Запорізькому району загинула людина, поранено дитину

Внаслідок авіаудару росіян по Запорізькому району загинула людина, поранено дитину

23:03 02.05.2026
Ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Сумщини, шестеро постраждалих

Ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Сумщини, шестеро постраждалих

22:03 02.05.2026
Росіяни двічі за вечір обстріляли Балаклійську громаду, постраждали троє мирних мешканців

Росіяни двічі за вечір обстріляли Балаклійську громаду, постраждали троє мирних мешканців

08:27 02.05.2026
На Харківщині внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали шестеро людей, серед них дитина

На Харківщині внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали шестеро людей, серед них дитина

07:54 02.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросла до трьох – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросла до трьох – ОВА

10:16 01.05.2026
Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

16:53 30.04.2026
Вже 17 постраждалих у Дніпровському районі на Дніпропетровщині через ворожий вранішній удар – ОВА

Вже 17 постраждалих у Дніпровському районі на Дніпропетровщині через ворожий вранішній удар – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

ППО ліквідувала 249 із 268 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 19 дронів на 15 локаціях – Повітряні сили

Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ексголови Офісу президента Богдана

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

ОСТАННЄ

П'ятеро людей постраждали через удар РФ балістикою по Миколаєву – ОВА

Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою – радник міністра оборони

Угруповання СБС у квітні уразило 38 засобів ППО РФ загальною вартістю близько $1,1 млрд

У Києві проводяться відкриті навчання з тактичної медицини від Ветеранського корпусу

"Мадяр" показав початок "травневого ППО-паду" росіян

Уряд прибрав норми мирного часу щодо наркотичних засобів при використанні на фронті – Міноборони

Петиція до Кабміну про юрвідповідальності за подружню зраду набрала лише 40 голосів

Шестеро людей, з них дитина, постраждали внаслідок удару РФ поблизу АЗС на Дніпропетровщині

У Києві з 4 травня частково обмежать рух Оріхуватським шляхопроводом через ремонт тротуару – КМДА

Ворожий дрон атакував зерновоз на Сумщині, постраждав водій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА