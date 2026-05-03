В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

В Херсонській області за підсумками минулої доби через обстріли окупантів загинули троє цивільних, 26 дістали поранень, повідомила Національна поліція.

"В мікрорайоні "Таврійський" внаслідок скиду боєприпасу з безпілотника осколкові поранення отримала 61-річна жінка. Також у мікрорайоні на кінцевій зупинці росіяни FPV-дроном атакували ще один пасажирський автобус. В результаті поранення середнього ступеня тяжкості отримали 61-річний водій та 83-річний перехожий", – йдеться у повідомленні Нацполіції у Телеграмі у неділю.

Після опівдня в Дніпровському районі військові РФ атакували FPV-дроном дітей. 17-річних хлопця та дівчину госпіталізували в стані середньої тяжкості. А 15-річний юнак перебуває в тяжкому стані.

Повідомляється також, що у Центральному районі внаслідок атаки безпілотника тяжких поранень зазнала 73-річна жінка. А в Інженерному тяжкі травми отримав 35-річний чоловік. На жаль, потерпілий помер під час надання медичної допомоги в лікарні.

"Ввечері ворожий дрон вибухнув поблизу супермаркету в мікрорайоні "ХБК". В результаті поранення середнього ступеня тяжкості отримали двоє жінок віком 52 та 57 років і двоє чоловіків віком 51 та 54 роки. У Дудчанах в результаті атаки FPV-дрона поранення отримали троє чоловіків, які перебували на вулиці", – йдеться у повідомленні Нацполіції.