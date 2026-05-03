13:06 03.05.2026

П'ятеро людей постраждали через удар РФ балістикою по Миколаєву – ОВА

П’ятеро людей шпиталізовано внаслідок російського удару балістикою по Миколаєву, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"Станом на зараз госпіталізовано п’ятьох людей – трьох чоловіків та двох жінок. Є пошкодження приватних будинків", – написав він у Телеграмі опівдні.

Пораненим надається необхідна медична допомога.

Тривога в області стрімко почала ширитися з 8:40. Так, "червоними" стали Первомайський, Баштанський, Миколаївський, Вознесенський райони. Вибух в обласному центрі пролунав уже близько 8:43. Уже за кілька хвилин було чутно повторний вибух. Цю інформацію підтвердив і мер міста Олександр Сєнкевич.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістики, а згодом фіксували рух швидкісної цілі на Миколаївщині курсом на Одещину.

09:45 03.05.2026
Ворожий дрон атакував зерновоз на Сумщині, постраждав водій

15:12 02.05.2026
В Херсоні внаслідок удару дрона постраждали троє підлітків – МВА

18:20 01.05.2026
Сибіга про створення спільної з Європою антибалістичної системи ППО: Слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку

16:58 01.05.2026
Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

14:57 01.05.2026
Пошкоджено ТРЦ "Рів'єра" в Одесі

14:46 01.05.2026
УЧХ надавав допомогу постраждалим після російських атак БпЛА на півдні України

06:37 01.05.2026
Війська РФ вдарили по Миколаєву, є пошкодження в приватному секторі

09:12 28.04.2026
У Кривому Розі внаслідок удару по об'єкту інфраструктури загинув чоловік, ще один поранений

18:44 27.04.2026
Три людини поранені у Ямполі через авіаудар окупантів – ОВА

16:38 27.04.2026
В Миколаєві хлопець стрибнув зі зруйнованої будівлі ОВА

