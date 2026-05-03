П'ятеро людей постраждали через удар РФ балістикою по Миколаєву – ОВА

П’ятеро людей шпиталізовано внаслідок російського удару балістикою по Миколаєву, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"Станом на зараз госпіталізовано п’ятьох людей – трьох чоловіків та двох жінок. Є пошкодження приватних будинків", – написав він у Телеграмі опівдні.

Пораненим надається необхідна медична допомога.

Тривога в області стрімко почала ширитися з 8:40. Так, "червоними" стали Первомайський, Баштанський, Миколаївський, Вознесенський райони. Вибух в обласному центрі пролунав уже близько 8:43. Уже за кілька хвилин було чутно повторний вибух. Цю інформацію підтвердив і мер міста Олександр Сєнкевич.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістики, а згодом фіксували рух швидкісної цілі на Миколаївщині курсом на Одещину.