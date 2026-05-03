13:03 03.05.2026

Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою – радник міністра оборони

Російські війська під час атаки на Київщину застосували нетипову тактику – нові БпЛА "Пародія", що використовуються для відволікання уваги систем протиповітряної оборони, повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Вчорашня атака БПЛА на Київську область відрізнялася від звичайних. У кількох районах люди звернули увагу на не типовий вигляд БПЛА. Противник, після тривалої перерви в кілька місяців, масово застосував БПЛА імітатори "Пародія". Саме його й бачили мешканці країни", – написав він у Телеграмі у неділю.

За його словами, "завдання такого БПЛА – відволікати увагу нашої ППО, тому десятки таких БПЛА кружляли над нашою територією. (…) Багато мешканців тому чули звуки БПЛА, що наближалося в небі".

"Також вчора була підозра на застосування противником копії БПЛА українського виробника, яка не підтвердилася. Такі дрони використовуються для відволікання уваги систем протиповітряної оборони", – зазначив він.

