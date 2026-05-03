Угруповання СБС у квітні уразило 38 засобів ППО РФ загальною вартістю близько $1,1 млрд

Фото: https://14reg.army

Сили безпілотних систем у координації з Центром глибинних уражень за підсумками квітня уразили 38 засобів ППО противника загальною вартістю близько $1,1 млрд, повідомила пресслужба СБС.

"У координації з Центром глибинних уражень УСБС продовжують завдавати middle strike ударів по об’єктах ППО противника. Протягом звітного періоду підрозділи уразили 25 зенітно-ракетних комплексів противника, серед них: ЗРК "Тор", "Тор-М2", "Бук", "Панцир", "Оса", а також ЗУ-23-2 на МТЛБ та С-350", – йдеться у повідомленні СБС у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що окрім цього, виведено з ладу 13 засобів радіолокації та радіоелектронної боротьби, серед яких: комплекси "Зоопарк", РЛС "Каста", "Небо-М", П-37 "Меч", РЕБ "Палантин", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та РЛС 92Н6Е зі складу комплексу С-400.

Загальна вартість уражених засобів ППО у квітні 2026 року становить близько $1,1 млрд.

"#ППОцид триває. Угруповання СБС змінює характер сучасної війни та забезпечує можливість завдання асиметричних ударів далеко за лінією зіткнення в районах, які противник раніше вважав відносно безпечними. Продовжуємо нарощувати темп і розширювати глибину уражень", – наголосили в СБС.