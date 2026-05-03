Інтерфакс-Україна
Події
13:00 03.05.2026

Угруповання СБС у квітні уразило 38 засобів ППО РФ загальною вартістю близько $1,1 млрд

1 хв читати
Угруповання СБС у квітні уразило 38 засобів ППО РФ загальною вартістю близько $1,1 млрд
Фото: https://14reg.army

Сили безпілотних систем у координації з Центром глибинних уражень за підсумками квітня уразили 38 засобів ППО противника загальною вартістю близько $1,1 млрд, повідомила пресслужба СБС.

"У координації з Центром глибинних уражень УСБС продовжують завдавати middle strike ударів по об’єктах ППО противника. Протягом звітного періоду підрозділи уразили 25 зенітно-ракетних комплексів противника, серед них: ЗРК "Тор", "Тор-М2", "Бук", "Панцир", "Оса", а також ЗУ-23-2 на МТЛБ та С-350", – йдеться у повідомленні СБС у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що окрім цього, виведено з ладу 13 засобів радіолокації та радіоелектронної боротьби, серед яких: комплекси "Зоопарк", РЛС "Каста", "Небо-М", П-37 "Меч", РЕБ "Палантин", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та РЛС 92Н6Е зі складу комплексу С-400.

Загальна вартість уражених засобів ППО у квітні 2026 року становить близько $1,1 млрд.

"#ППОцид триває. Угруповання СБС змінює характер сучасної війни та забезпечує можливість завдання асиметричних ударів далеко за лінією зіткнення в районах, які противник раніше вважав відносно безпечними. Продовжуємо нарощувати темп і розширювати глибину уражень", – наголосили в СБС.

Теги: #ппо #сбс #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:25 03.05.2026
"Мадяр" показав початок "травневого ППО-паду" росіян

"Мадяр" показав початок "травневого ППО-паду" росіян

09:42 03.05.2026
Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

20:18 02.05.2026
ППО ліквідувала 220 з 227 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання семи дронів на шести локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 220 з 227 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання семи дронів на шести локаціях – Повітряні сили

16:43 02.05.2026
Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ

08:19 02.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1717 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1717 ворожих цілей

20:04 01.05.2026
Доручив міністру оборони та військовому командуванню проговорити деталі реформи з бойовими командирами – Зеленський

Доручив міністру оборони та військовому командуванню проговорити деталі реформи з бойовими командирами – Зеленський

19:56 01.05.2026
Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

18:20 01.05.2026
Сибіга про створення спільної з Європою антибалістичної системи ППО: Слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку

Сибіга про створення спільної з Європою антибалістичної системи ППО: Слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку

18:09 01.05.2026
СБС ЗСУ: Уражено 4 літака Су-57 та Су-34 на території Росії

СБС ЗСУ: Уражено 4 літака Су-57 та Су-34 на території Росії

16:35 01.05.2026
Сили оборони знешкодили 388 із 409 ворожих безпілотників з 8-ї ранку, є влучання на 6 локаціях – ПС ЗСУ

Сили оборони знешкодили 388 із 409 ворожих безпілотників з 8-ї ранку, є влучання на 6 локаціях – ПС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

ППО ліквідувала 249 із 268 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 19 дронів на 15 локаціях – Повітряні сили

Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ексголови Офісу президента Богдана

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

ОСТАННЄ

В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

П'ятеро людей постраждали через удар РФ балістикою по Миколаєву – ОВА

Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою – радник міністра оборони

У Києві проводяться відкриті навчання з тактичної медицини від Ветеранського корпусу

Уряд прибрав норми мирного часу щодо наркотичних засобів при використанні на фронті – Міноборони

Петиція до Кабміну про юрвідповідальності за подружню зраду набрала лише 40 голосів

Двоє загиблих і 9 поранених людей на Донеччині минулої доби

Шестеро людей, з них дитина, постраждали внаслідок удару РФ поблизу АЗС на Дніпропетровщині

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

У Києві з 4 травня частково обмежать рух Оріхуватським шляхопроводом через ремонт тротуару – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА