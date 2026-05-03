У Києві проводяться відкриті навчання з тактичної медицини від Ветеранського корпусу

Ветеранський корпус 2-3 травня з 13:00 до 18:00 у Києві, біля станції метро "Голосіївська", проводить відкриті безкоштовні навчання з тактичної медицини для цивільного населення, повідомила керівник медійної служби Ветеранського корпусу Інна Бугайова.

"Ініціатива з’явилась як відповідь на події 18 квітня, коли у столиці стався збройний напад на цивільних. Трагедія вкотре продемонструвала: у критичний момент вирішальними стають перші хвилини та дії людей, які опинились поруч", – йдеться у повідомленні, яке отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у неділю.

За словами Бугайової, в перший день до події долучилися близько 100 киян. Вони мали можливість відпрацювати базові навички з надання домедичної допомоги.

У програмі навчань:

– зупинка критичних кровотеч

– перша допомога при пораненнях

– алгоритм дій у перші хвилини після травми

– базові принципи поведінки у небезпечних ситуаціях

"Усе це може допомогти врятувати життя до прибуття екстрених служб. Навчання проводять ветерани бойових підрозділів, які мають практичний досвід надання допомоги в умовах бойових дій", – зазначила Бугайова.

"Ми не теоретики. Ми працювали з цим у реальності. Наше завдання – передати ці знання людям, щоб у критичний момент вони могли діяти, а не розгубитися", – сказав командир Ветеранського корпусу Ігор "Заян" Зайчук, коментуючи подію.

Формат заходу передбачає дві практичні сесії – о 13:00 та 15:00, доступні для всіх охочих.

Місце: м. Київ, біля станції метро "Голосіївська" (вихід до готелю "Мир")

Локація: https://maps.app.goo.gl/eodH5dC9GaNWCa748?g_st=aw

Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією:

https://forms.gle/YtvXnnDHezhuSpyV6

Організатори рекомендують учасникам вдягатися зручно.

Ветеранський корпус наголошує: формування навичок першої допомоги – це не лише питання безпеки, а й відповідальності суспільства один за одного.

Андрій Білецький заснував Ветеранський корпус 6 грудня 2025 року. Мета – підтримати ветеранів після служби та забезпечити їм реальний вплив на суспільні процеси і розвиток держави, за яку вони воювали. Наразі Ветеранський корпус об’єднує 20 регіональних осередків по всій Україні. У планах – розширення мережі ветеранських хабів, розвиток освітніх і кар’єрних програм, посилення підтримки родин.