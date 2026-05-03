12:25 03.05.2026

"Мадяр" показав початок "травневого ППО-паду" росіян

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді показав відео знищення російських систем ППО на окупованих територіях.

"Травневий ППО-пад розпочато: 2 ЗРК, 2 РЛС, 6 СКПП, тпд Рубікону та Шторму, телекомунікаційний центр у Маріуполі, тощо. Приморську на ленінградщині полум’яний недільний привіт! Спільна операція СОУ по ключовим хробачим наливайкам триває", – написав він у Телеграмі та виклав відповідне відео.

Також він повідомив, що українські безпілотники також атакували атакували Приморськ у Ленінградській області. Зокрема, СБС уражені російські об’єкти на окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей

"Засобами глибинного ураження СБС за координації Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем нанесено низку уражень військових об’єктів у ТОТ Донецької, Запорізької та Луганської областей, зокрема: ЗРГК "Панцир-С1"- нп Новий Світ, ТОТ Донецької, Птахи 1 оц СБС; ЗРК "Тор"- нп Марківська, Луганської, Птахи 1 оц СБС; РЛС типу П-18- нп Гераськівка, ТОТ Луганської обл, підрозділ "Фенікс" (ДПСУ/ Угруповання СБС); РЛС типу П-18- нп Софіївка, ТОТ Запорізької обл, Птахи 1 оц СБС; ТПД підрозділу "Рубікон", нп Маріуполь, ТОТ Донецької, 9 бат "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра"; ТПД підрозділу "Шторм", нп Кам’янувате, ТОТ Донецької, 9 бат "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра"; ТПД ос ров, нп Степок, ТОТ Запорізької, 9 бат "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра"; телекомунікаційний центр у м.Маріуполь, ТОТ Донецької обл, Птахи 1 оц СБС; 6 комплексів СКПП- система контроля повітряного простору, ТОТ, пілоти 412 обр СБС "Немезис" сумісно з 1 оц СБС; рембаза підрозділу противника у нп Кадіївка, у ТОТ Луганської обл, 1 оц СБС", – перерахував він результати бойової роботи воїнів СБС

"Далі, звісно, буде…", – додав Мадяр.

